После синхронизации с энергосистемой ЕС в Украине могут быть построены 5 ГВт новых мощностей в сфере возобновляемой энергетики – ДТЭК

В ДТЭК убеждены, что синхронизация с ЕС позволит стабилизировать рынок электроэнергии Украины, даст мощный толчок экономике и повысит энергобезопасность страны Фото: dtek.com

"Интеграция в европейские сети и новые инвестиции дадут нам приближение цены "зеленой" энергетики к рыночной цене, а также ее сбалансированность. В будущем мы не должны говорить "цена "зеленой" энергетики", "цена атомной энергетики" или "цена угольной энергетики". Мы должны говорить об одном: цена электроэнергии на рынке. Она складывается из всех этих факторов, и все они должны подводиться к этой цене", – отметил генеральный директор "ДТЭК ВИЭ" Марис Кунискис 17 февраля на форуме Renpower Ukraine 2022, где обсуждали процесс синхронизации энергосистемы Украины с европейским рынком электроэнергии.

В ДТЭК убеждены, что синхронизация позволит стабилизировать рынок электроэнергии Украины, даст мощный толчок экономике и повысит энергобезопасность страны.

"В то же время это будет возможным только при должном внимании властей к сектору ВИЭ. Ответственный подход государства к развитию ВИЭ поспособствует большему объему инвестиций в сектор и позволит удешевлять стоимость заемного капитала для реализации проектов. Исходя из сегодняшнего уровня LCOE традиционной генерации и ВИЭ, а также принимая во внимание непростую ситуацию с энергоресурсами (в первую очередь с газом), ВИЭ являются наиболее перспективной технологией для наращивания мощностей в Украине", – сказано в сообщении компании.

Сегодня мощности возобновляемой энергетики в Украине составляют 8,5 ГВт, из которых 6,2 ГВт – это солнечная генерация, с учетом домашних СЭС это около 10 ГВт.

"При синхронизации с ENTSO-E потенциал роста может составить порядка 5 ГВт новых мощностей ВИЭ до 2030 года, с учетом постепенного вывода неэффективных блоков ТЭС из эксплуатации. А в долгосрочной перспективе, с учетом курса на декарбонизацию, данный потенциал возрастет в разы. Стоит также отметить, что при синхронизации с ENTSO-E вопрос декарбонизации энергосектора станет еще более актуальным, поскольку от доли "грязной генерации" в энергобалансе страны будет зависеть уровень пошлин, которыми будет облагаться экспорт электроэнергии в Европу", – подчеркнули в ДТЭК.