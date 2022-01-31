ДТЭК импортировал рекордные 1,2 млн тонн угля для поддержки энергосистемы Украины – заявление компании

По итогам 2021 года ТЭС "ДТЭК Энерго" нарастили производство до 25 млрд кВт-ч, не допустив дефицита электроэнергии, отметили в компании Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

"Шахты "ДТЭК Энерго" по итогам года добыли более 16,8 млн тонн угля. ТЭС компании работают максимальным составом оборудования, покрывая все пики потребления. По итогам 2021 года ТЭС "ДТЭК Энерго" нарастили производство до 25 млрд кВт-ч, не допустив дефицита электроэнергии. В ремонт ТЭС по итогам года инвестировано более 2,6 млрд грн, благодаря чему оборудование энергоблоков полностью подготовлено к работе в период максимальных нагрузок", – отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что в СМИ появились попытки "подвергнуть сомнению профессионализм сотрудников компании ДТЭК и обесценить их исключительные заслуги в прохождении отопительного сезона".

"ДТЭК всегда открыт и максимально содействует работникам СМИ в исполнении ими профессиональных обязанностей. Призываем журналистов внимательнее изучать ситуацию и не вводить общественность в заблуждение", – резюмировали в ДТЭК.