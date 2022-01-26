Отопительный сезон в Украине проходит стабильно – Шмыгаль

"В октябре некоторые СМИ и политики пророчили, что мы замерзнем во тьме уже в ноябре. Потом говорили, что это будет в декабре. На январь рассказывали, что Украина останется без угля и запасов газа в хранилищах. Январь подходит к концу, и мы можем констатировать, что отопительный сезон в условиях мирового энергетического кризиса проходит стабильно. Мы не приуменьшаем вызовов, которые стоят перед нами, но понимаем, как им противостоять", – заявил премьер.
По его словам, в Украине запасы угля выросли до 800 тыс. тонн.
"С начала этого года государственные шахты добыли на 17% угля больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Еще более 10 кораблей с углем зарезервированы или уже плывут в Украину, чтобы ситуация также оставалась под полным контролем. Относительно газового вопроса, то в подземных газовых хранилищах около 11,5 млрд м³ голубого топлива. Вместе с собственной добычей этого будет достаточно, чтобы также уверенно завершить отопительный сезон в этом году", – добавил Шмыгаль.
Отопительный сезон 2021/2022 Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре 2021 года запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал "Фокус".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.
Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).
Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, заявлял заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в декабре.
28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко говорил, что в ноябре – декабре в Украину поступило более 1 млн тонн импортного угля.