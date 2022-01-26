Отопительный сезон в Украине проходит стабильно – Шмыгаль

Шмыгаль: В октябре некоторые СМИ и политики пророчили, что мы замерзнем во тьме уже в ноябре Фото: kmu.gov.ua

"В октябре некоторые СМИ и политики пророчили, что мы замерзнем во тьме уже в ноябре. Потом говорили, что это будет в декабре. На январь рассказывали, что Украина останется без угля и запасов газа в хранилищах. Январь подходит к концу, и мы можем констатировать, что отопительный сезон в условиях мирового энергетического кризиса проходит стабильно. Мы не приуменьшаем вызовов, которые стоят перед нами, но понимаем, как им противостоять", – заявил премьер.

По его словам, в Украине запасы угля выросли до 800 тыс. тонн.

"С начала этого года государственные шахты добыли на 17% угля больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Еще более 10 кораблей с углем зарезервированы или уже плывут в Украину, чтобы ситуация также оставалась под полным контролем. Относительно газового вопроса, то в подземных газовых хранилищах около 11,5 млрд м³ голубого топлива. Вместе с собственной добычей этого будет достаточно, чтобы также уверенно завершить отопительный сезон в этом году", – добавил Шмыгаль.