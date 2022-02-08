Буславец: Если в ближайшее время НКРЭКУ не стабилизирует цены на рынке, возникнет угроза для интеграции с энергосистемой ЕС

Ольга Буславец: 24–26 февраля 2022 года украинская энергосистема будет работать в изолированном режиме в рамках подготовки к синхронизации с ENTSO-E Фото: Ольга Буславець / Facebook

"24–26 февраля 2022 года украинская энергосистема будет работать в изолированном режиме в рамках подготовки к синхронизации с ENTSO-E. О технических, политических рисках этого я рассказала в своем интервью журналу "Энергобизнес". Я говорила, что перед началом изолированной работы, по оценкам специалистов НЭК "Укрэнерго", на складах ТЭС должно быть не менее 1 млн тонн угля, которые на сегодняшний день составляют 0,7 млн тонн. В условиях обвала цен на оптовом рынке электроэнергии (об этом я писала в предыдущем сообщении) контрактовать и везти дорогостоящий импортированный уголь становится невозможно. Это создает угрозу надежному прохождению этого важного для Украины этапа, поэтому требует немедленного решения", – написала Буславец.

Она напомнила, что одно из ключевых требований по синхронизации с ENTSO-E – обеспечение стабильного финансового состояния ключевых предприятий электроэнергетического комплекса, в частности системного оператора НЭК "Укрэнерго".

"Как вы видите на слайде, к началу декабря дебиторская задолженность "Укрэнерго" составляла 18 млрд грн, а кредиторская – 24 млрд грн. То есть у 6 млрд грн нет источника погашения. Тариф "Укрэнерго" и на 2022 год не сбалансирован. НКРЭКУ не включена оплата всей прогнозной товарной продукции ВИЭ 2022 года. Это противоречит подписанному в ноябре 2021 года меморандуму с МВФ руководством страны. В результате долг "Укрэнерго" перед "Гарпок" может увеличиться еще на 10 млрд грн. "Укрэнерго" уже осуществила дебютный выпуск пятилетних "зеленых" еврооблигаций на сумму $825 млн с доходностью 6,875%. Полученные 19,3 млрд грн были направлены на выплату долгов перед производителями из ВИЭ. Но их нужно будет возвращать!" – подчеркнула экс-министр.

Буславец убеждена, что ситуация угрожает синхронизации с ENTSO-E.

"Если в ближайшее время регулятор не стабилизирует цены на рынке электроэнергии и не обеспечит сбалансированный тариф "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию, ситуация будет ухудшаться. В частности, может возникнуть угроза долгожданной синхронизации с ENTSO-E с последующей интеграцией энергорынков", – подытожила она.