В "Укрэнерго" прокомментировали предоставление Беларусью аварийной помощи украинской энергосистеме

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" активировал аварийную помощь из энергосистемы Беларуси с 10.00 до 13.00 в объеме 450 МВт·час, с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00 в объеме 200 МВт·ч", – сообщили в компании.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинге 25 января проинформировал, что украинская энергосистема располагает достаточным резервом мощности для стабильной работы, сообщает пресс-служба Минэнергетики.

По данным министра, атомная генерация начнет работать всеми 15 энергоблоками в конце этой недели, а 25 января в краткосрочный ремонт были выведены два энергоблока – №1 на Хмельницкой АЭС и №4 на Запорожской АЭС.

"На период проведения ремонтов балансировка энергосистемы происходит за счет тепловой и гидрогенерации. На складах ТЭС и ТЭЦ продолжается скопление угля, в том числе за счет импортных поставок морем", – сказал Галущенко.