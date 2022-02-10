В Минэнерго подтвердили, что Украина временно отсоединится от энергосистем РФ и Беларуси

Галущенко сообщил, что энергосистема будет работать в тестовом режиме с 24-го по 26 февраля Фото: kmu.gov.ua

По словам Галущенко, энергосистема будет работать в тестовом режиме с 24-го по 26 февраля.

8 февраля министр сказал, что энергетический совет Европейского союза и США заявил о поддержке планов Украины по синхронизации ее энергосистемы с европейской. Об этом Галущенко написал в Facebook.

"Совет отметил важность продолжения поддержки процесса синхронизации электрических сетей Украины с сетью континентальной Европы. И заявил о готовности поддержать Украину в усилении корпоративного управления", – уточнил он.

Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок ЕС, который включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы, отмечает УНИАН.

По данным госкомпании "Укрэнерго", страна в этом году будет готова к тестовой работе энергосистемы в изолированном режиме для дальнейшей синхронизации с европейской энергосистемой.

В феврале планируется проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме.