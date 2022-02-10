В Минэнерго подтвердили, что Украина временно отсоединится от энергосистем РФ и Беларуси

По словам Галущенко, энергосистема будет работать в тестовом режиме с 24-го по 26 февраля.
8 февраля министр сказал, что энергетический совет Европейского союза и США заявил о поддержке планов Украины по синхронизации ее энергосистемы с европейской. Об этом Галущенко написал в Facebook.
"Совет отметил важность продолжения поддержки процесса синхронизации электрических сетей Украины с сетью континентальной Европы. И заявил о готовности поддержать Украину в усилении корпоративного управления", – уточнил он.
Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок ЕС, который включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы, отмечает УНИАН.
По данным госкомпании "Укрэнерго", страна в этом году будет готова к тестовой работе энергосистемы в изолированном режиме для дальнейшей синхронизации с европейской энергосистемой.
В феврале планируется проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдовы в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме.
В Украине с 1 июля 2019 года по стандартам Европейского союза функционирует новый рынок электроэнергии, но реформа не была завершена: не ликвидировано перекрестное субсидирование, административное влияние власти на рынок сохраняется.
О том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской, заявлял в декабре 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
4 февраля 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что интеграция объединенной энергосистемы Украины в общеевропейскую систему ENTSO-E состоится в 2023 году.