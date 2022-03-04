ДТЭК договорился об импорте угля из Польши для поддержки украинской энергосистемы

"Договорились о поставках 60 тыс. т энергетического угля из Польши. Ожидается, что он поступит на ТЭС "ДТЭК Энерго" в течение марта", – сообщили в ДТЭК.
Договор подписан с угледобывающим предприятием Bogdanka.
"Сегодня с нами солидарен весь мир. Солидарны и энергетики, и угольные предприятия из других стран. А пока наши энергетики продолжают делать свое дело – непрерывно отпускать электроэнергию, шахтеры – добывать уголь, чтобы обеспечить топливом станции, а машиностроители ремонтируют и производят технику. Своим ежедневным спокойным трудом мы приближаем победу", – заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.
По состоянию на 4 марта в системе работают 23 энергоблока ТЭС "ДТЭК Энерго".
На складах ТЭС компании 502 тыс. т угля (без учета запасов Луганской ТЭС), обеспечен регулярный подвоз угля в достаточном количестве. Исключение составляет Луганская ТЭС, остановленная из-за военных действий, и Запорожская ТЭС, пополнение складов которой приостановлено из-за повреждения пути и остановки железнодорожного сообщения в регионе.
Компания ДТЭК задействовала дополнительно девять энергоблоков своих ТЭС для компенсации мощности, утерянной из-за атаки оккупантов на Запорожскую АЭС. В ДТЭК подчеркнули, что все ТЭС компании обеспечены углем и готовы поддерживать стабильность энергосистемы и выполнять все указания диспетчера. Все шахты продолжают работать в штатном режиме для обеспечения топливом тепловой генерации.
Площадка АЭС захвачена военными силами Российской Федерации.
Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
Украина в условиях российского вторжения готовится к синхронизации с единой энергосистемой стран ЕС ENTSO-E.