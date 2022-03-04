ДТЭК договорился об импорте угля из Польши для поддержки украинской энергосистемы

На складах ТЭС компании 502 тыс. т угля без учета запасов Луганской ТЭС Фото: dtek.com

"Договорились о поставках 60 тыс. т энергетического угля из Польши. Ожидается, что он поступит на ТЭС "ДТЭК Энерго" в течение марта", – сообщили в ДТЭК.

Договор подписан с угледобывающим предприятием Bogdanka.

"Сегодня с нами солидарен весь мир. Солидарны и энергетики, и угольные предприятия из других стран. А пока наши энергетики продолжают делать свое дело – непрерывно отпускать электроэнергию, шахтеры – добывать уголь, чтобы обеспечить топливом станции, а машиностроители ремонтируют и производят технику. Своим ежедневным спокойным трудом мы приближаем победу", – заявил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

По состоянию на 4 марта в системе работают 23 энергоблока ТЭС "ДТЭК Энерго".

На складах ТЭС компании 502 тыс. т угля (без учета запасов Луганской ТЭС), обеспечен регулярный подвоз угля в достаточном количестве. Исключение составляет Луганская ТЭС, остановленная из-за военных действий, и Запорожская ТЭС, пополнение складов которой приостановлено из-за повреждения пути и остановки железнодорожного сообщения в регионе.