Мы работаем под пулями, "Градами" и "Смерчами". Украинские энергетики обратились к российским

Украинские энергетики призвали энергетиков из России, пока еще не поздно, остановить российскую власть, которая развязала преступную войну против Украины Фото: depositphotos.com

"Мы работаем под пулями, "Градами", "Смерчами", "Буратинами", "Искандерами" и прочими орудиями смерти, которые уже по звуку подлета и взрыва научились определять наши дети. Ежечасно мы выезжаем в поля и подымаем опоры, гасим загоревшиеся трансформаторы и заново запитываем города и поселки. И все это под гул канонад, свист реактивной артиллерии и грохот авиаударов, – говорится в общении украинских энергетиков. – Мы умираем на своих постах, в своих цехах, в своих домах. Каждый день. Не только за себя, но и за вас. Потому что этот чудовищный мрак для нас оказался общим".

Украинские энергетики призвали энергетиков из России, пока еще не поздно, остановить российскую власть, которая развязала преступную войну против Украины.

"Мы стойки духом и верой, что победим. Мы знаем, что этот ужас войны принесли в наш дом не столько ваши сыновья, ваши братья, сколько ваша обезумевшая власть. Готовая убивать тысячами, бить нас ракетами, а вас дубинками, бросать в тюрьму за слово, не выходя из своих дворцов. Глядя на вас и нас с палуб своих яхт. Мы уверены, что вы способны остановить вашу власть, которая развязала эту преступную войну. Наша победа даст вам шанс обрести свободу и вернуться в цивилизованный мир", – подчеркнули они.