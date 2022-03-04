Мы работаем под пулями, "Градами" и "Смерчами". Украинские энергетики обратились к российским

"Мы работаем под пулями, "Градами", "Смерчами", "Буратинами", "Искандерами" и прочими орудиями смерти, которые уже по звуку подлета и взрыва научились определять наши дети. Ежечасно мы выезжаем в поля и подымаем опоры, гасим загоревшиеся трансформаторы и заново запитываем города и поселки. И все это под гул канонад, свист реактивной артиллерии и грохот авиаударов, – говорится в общении украинских энергетиков. – Мы умираем на своих постах, в своих цехах, в своих домах. Каждый день. Не только за себя, но и за вас. Потому что этот чудовищный мрак для нас оказался общим".
Украинские энергетики призвали энергетиков из России, пока еще не поздно, остановить российскую власть, которая развязала преступную войну против Украины.
"Мы стойки духом и верой, что победим. Мы знаем, что этот ужас войны принесли в наш дом не столько ваши сыновья, ваши братья, сколько ваша обезумевшая власть. Готовая убивать тысячами, бить нас ракетами, а вас дубинками, бросать в тюрьму за слово, не выходя из своих дворцов. Глядя на вас и нас с палуб своих яхт. Мы уверены, что вы способны остановить вашу власть, которая развязала эту преступную войну. Наша победа даст вам шанс обрести свободу и вернуться в цивилизованный мир", – подчеркнули они.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителей, ранения получили тысячи человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.