ДТЭК Ахметова обеспечит электроэнергией больницы, армию и хлебозаводы в трех регионах

ДТЭК Ахметова также объявил о программе гуманитарной помощи населению, пострадавшему от военных действий и о поддержке вооруженных сил и сил территориальной обороны. Фото: пресс-служба Рината Ахметова

"Украина переживает сложнейший период своей истории и бизнес приложит максимум усилий для помощи государству и населению. Помимо программы гуманитарной помощи и поддержки армии, с марта мы обеспечим все медицинские учреждения, ведомства силовых структур и производителей хлеба в трех регионах безоплатной электроэнергией", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он сообщил, что ДТЭК во время военных действий не будет выставлять счета всем медицинским учреждениям в этих регионах.

"Также бесплатно электроэнергию будут получать учреждения силовых структур – Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других ведомств, обеспечивающих безопасность и общественный порядок. Компания обеспечит электроэнергией, в том числе, производителей хлеба, расположенных в этих регионах", – сказано в сообщении.

ДТЭК также объявил о программе гуманитарной помощи населению, пострадавшему от военных действий и о поддержке вооруженных сил и сил территориальной обороны.