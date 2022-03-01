"ДТЭК Нефтегаз" передал общинам Полтавской области нефтепродукты

Первые 600 литров конденсата и 200 литров масла уже поступили в распоряжение общины Фото: dtek.com

"Речь в первую очередь идет о стабилизированном газовом конденсате из скважин, который для своих нужд может использовать коммунальный транспорт. Первые 600 литров конденсата и 200 масла уже поступили в распоряжение общины", – сказано в сообщении.

ДТЭК развернула программу гуманитарной помощи общинам в регионах присутствия, компания помогает продуктами питания, медикаментами, топливом, а также способствует эвакуации населения, пишет агентство.