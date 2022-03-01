ДТЭК по согласованию с ВСУ восстановил электроснабжение в 65 населенных пунктах

"Ситуация осложнена боевыми действиями. Из-за этого наши бригады не могут добраться до места повреждения сетей. Ремонтные бригады оперативно восстановят электроснабжение всех клиентов, которые остаются без света, как только получат необходимые разрешения на проведение ремонтных работ от Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.
В Донецкой области без света остаются 80 населенных пунктов, в том числе значительная часть Мариуполя, восстановлено электроснабжение в 29 населенных пунктах. Ремонтные бригады ДТЭК готовы восстановить там сети, как только получат разрешение от ВСУ.
В Киевской области восстановили электроснабжение для 23 тыс. клиентов в 36 населенных пунктах, без света – 50 населенных пунктов, бригады ДТЭК ждут разрешения ВСУ на проведение восстановительных работ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.