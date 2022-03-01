ДТЭК по согласованию с ВСУ восстановил электроснабжение в 65 населенных пунктах

"Ситуация осложнена боевыми действиями. Из-за этого наши бригады не могут добраться до места повреждения сетей. Ремонтные бригады оперативно восстановят электроснабжение всех клиентов, которые остаются без света, как только получат необходимые разрешения на проведение ремонтных работ от Вооруженных сил Украины", – сказано в сообщении.

В Донецкой области без света остаются 80 населенных пунктов, в том числе значительная часть Мариуполя, восстановлено электроснабжение в 29 населенных пунктах. Ремонтные бригады ДТЭК готовы восстановить там сети, как только получат разрешение от ВСУ.

В Киевской области восстановили электроснабжение для 23 тыс. клиентов в 36 населенных пунктах, без света – 50 населенных пунктов, бригады ДТЭК ждут разрешения ВСУ на проведение восстановительных работ.