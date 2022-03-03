15 тысяч семей в Гостомеле, части Бучи, Бышеве, Гореничах Киевской области снова со светом – ДТЭК

Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и выезжают на восстановление электросетей, как только получают разрешение от силовиков, сообщили в ДТЭК Фото: depositphotos.com

"Ремонтным бригадам "ДТЭК Киевские региональные электросети" удалось отремонтировать подстанцию "Гостомель", которая дает свет в дома Гостомелю и Буче. Также восстановлено электроснабжение от подстанций Бишев и Гореничи. Свет вернули для 15 тысяч домохозяйств", – сообщили в компании.

Сейчас продолжаются работы по питанию всех домов в окрестных населенных пунктах.

"Тридцать аварийных бригад "ДТЭК Киевские региональные электросети" непрерывно работают, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов в Киевской области. Работники немедленно приступают на восстановление электросетей как только получают разрешение Вооруженных сил Украины и территориальной обороны на проведение работ на месте боевых действий", – заявили в ДТЭК.

3 марта Вооруженные силы Украины сообщили, что полностью освободили город Буча Киевской области от российских оккупантов. Украинский флаг подняли рядом со зданием горсовета.