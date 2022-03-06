Эвакуация людей из Мариуполя запланирована на 12.00 6 марта – глава Донецкой ОВГА

"Сегодня с 10.00 до 21.00 будет установлен режим тишины. С 12.00 начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Роды – Орехов – Запорожье", – говорится в сообщении.

Кириленко проинформировал, что людей будут вывозить муниципальными автобусами с трех точек: СК "Ильичевец" (проспект Нахимова, 53), Драмтеатр (Театральная площадь, 1), Кальмиусская районная администрация (проспект Металлургов, 193).

"Передвигаться по маршруту коридора можно на личном транспорте, двигаясь по колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем выезжающим из города водителям максимально способствовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте транспорт максимально! Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено. Дополнительное информирование жителей города будет осуществлено силами Национальной полиции", – написал он.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Уже несколько дней городские власти просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 5 марта заявлял, что вражеские войска окружили Мариуполь и непрерывно ведут по нему огонь из самолетов и реактивных систем залпового огня шестой день. В городе нет электроэнергии, тепла, воды и мобильной связи. По информации Бойченко, в Мариуполе тысячи раненых, подсчитать погибших пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов.

Мэр Мариуполя считает, что оккупанты любой ценой хотят "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым и при этом держат в заложниках 400-тысячный город.