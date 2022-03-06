Мэр Мариуполя: Взять нас штурмом россияне не смогли, поэтому начали засыпать авиабомбами и бить из гаубиц по жилым кварталам. Подсчитать погибших невозможно

Он назвал ситуацию в Мариуполе очень сложной – в городе нет электроэнергии, тепла, воды и мобильной связи.

"Сегодня в Мариуполе уже есть гуманитарная блокада. Соответственно, возникает много социальных проблем, которые, как по методичке, нам создавали русские войска. Они методично перебивали все 15 вводов электроэнергии, которые питают наш город. Соответственно, на пятый день мы остались без электроэнергии. Все наши тепловые подстанции работают от электроэнергии, соответственно, мы остались без тепла. Все наши вышки мобильной связи работают от электроэнергии, соответственно, мы остались без мобильной связи. Но этому цинизму не было предела. Мы видим, что они методично начали работать еще до войны и перебили нам основной водовод, который питал город Мариуполь водой, а уже на пятый день войны, объявленной [президентом РФ Владимиром] Путиным нашей стране, Украине, и нападения на город Мариуполь мы потеряли резервный источник водоснабжения – мы остались без воды", – рассказал Бойченко.

По его мнению, у российской армии было задание взять город в кольцо и организовать блокаду, отрезав жителей от гуманитарных конвоев – продуктовых или медикаментозных.

"Мы не можем получить жизненно необходимые медикаменты и товары, например детское питание. То есть они работали методично, чтобы закрыть город и создать внутреннее напряжение. В силу того, что город закрылся, вел хорошую оборонительную работу силами Национальной гвардии, нашего героического полка "Азов", морской пехоты, штурмом взять его они не смогли за эти пять дней и начали засыпать нас авиабомбами, "Градами" и бить из гаубиц по мирным жилым кварталам", – сказал Бойченко.

Он подчеркнул, что, если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно.

"Убитых подсчитать, к сожалению, очень сложно. Не хотелось бы, знаете ли, говорить о такой страшной войне и таких страшных цифрах, но они действительно ужасают... Почему невозможно подсчитать? Шестой день не прекращаются авиаудары, не прекращается артобстрел. Даже нет возможности выйти и посмотреть на тех людей, которые тебе дороги. К примеру, я посылал наших работников ГСЧС, чтобы они проверили, как там моя бабушка, как там моя мама, как там мой брат с семьей, которые сидят в подвале 10-е сутки", – рассказал Бойченко.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Уже несколько дней городские власти просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.

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