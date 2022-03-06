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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мэр Мариуполя: Взять нас штурмом россияне не смогли, поэтому начали засыпать авиабомбами и бить из гаубиц по жилым кварталам. Подсчитать погибших невозможно

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Бойченко: Сегодня в Мариуполе уже есть гуманитарная блокада
Бойченко: Сегодня в Мариуполе уже есть гуманитарная блокада
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что российская армия не прекращает обстрелы города шестые сутки.

Он назвал ситуацию в Мариуполе очень сложной – в городе нет электроэнергии, тепла, воды и мобильной связи.

"Сегодня в Мариуполе уже есть гуманитарная блокада. Соответственно, возникает много социальных проблем, которые, как по методичке, нам создавали русские войска. Они методично перебивали все 15 вводов электроэнергии, которые питают наш город. Соответственно, на пятый день мы остались без электроэнергии. Все наши тепловые подстанции работают от электроэнергии, соответственно, мы остались без тепла. Все наши вышки мобильной связи работают от электроэнергии, соответственно, мы остались без мобильной связи. Но этому цинизму не было предела. Мы видим, что они методично начали работать еще до войны и перебили нам основной водовод, который питал город Мариуполь водой, а уже на пятый день войны, объявленной [президентом РФ Владимиром] Путиным нашей стране, Украине, и нападения на город Мариуполь мы потеряли резервный источник водоснабжения – мы остались без воды", – рассказал Бойченко.

По его мнению, у российской армии было задание взять город в кольцо и организовать блокаду, отрезав жителей от гуманитарных конвоев – продуктовых или медикаментозных.

"Мы не можем получить жизненно необходимые медикаменты и товары, например детское питание. То есть они работали методично, чтобы закрыть город и создать внутреннее напряжение. В силу того, что город закрылся, вел хорошую оборонительную работу силами Национальной гвардии, нашего героического полка "Азов", морской пехоты, штурмом взять его они не смогли за эти пять дней и начали засыпать нас авиабомбами, "Градами" и бить из гаубиц по мирным жилым кварталам", – сказал Бойченко.

Он подчеркнул, что, если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно.

"Убитых подсчитать, к сожалению, очень сложно. Не хотелось бы, знаете ли, говорить о такой страшной войне и таких страшных цифрах, но они действительно ужасают... Почему невозможно подсчитать? Шестой день не прекращаются авиаудары, не прекращается артобстрел. Даже нет возможности выйти и посмотреть на тех людей, которые тебе дороги. К примеру, я посылал наших работников ГСЧС, чтобы они проверили, как там моя бабушка, как там моя мама, как там мой брат с семьей, которые сидят в подвале 10-е сутки", – рассказал Бойченко.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Уже несколько дней городские власти просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, мобильная связь, Донецкая область, война, Национальная гвардия, Мариуполь, водоснабжение, агрессия, нападение, полк Азов, электроэнергия, морская пехота, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко
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