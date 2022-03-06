"Я кричу, я молю, я прошу о помощи!" Мэр Мариуполя призвал создать гуманитарный коридор в Мариуполе

По словам Бойченко, вражеские войска окружили Мариуполь и непрерывно ведут по нему огонь из самолетов и реактивных систем залпового огня шестой день. В городе нет электроэнергии, тепла, воды и мобильной связи. По информации Бойченко, в Мариуполе тысячи раненых, подсчитать погибших пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов.
Мэр Мариуполя считает, что оккупанты любой ценой хотят "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым и при этом держат в заложниках 400-тысячный город.
"Я кричу, я молю, я прошу о помощи. Все-таки дать возможность гуманитарного коридора. И чтобы не так, как сегодня, когда объявляют режим тишины, я даю команду, запускаю коммуникацию, мы в трех локациях собираем людей, а в это время идет артобстрел мирного населения, которое приготовилось к эвакуации. Была объявлена эвакуации из коридора, по которому мы должны были идти, потом начались обстрелы и жесткие бои по этому маршруту", – возмутился мэр города.
Он считает, что оккупационные войска делают все, "чтобы уничтожить украинцев как нацию".
"Поэтому я прошу, я взываю, молю о помощи! Помогите, спасите жителей Мариуполя! Дайте возможность выйти из города женщинам, детям и старикам. Я уже не знаю, Дмитрий, что делать, потому что никакие призывы к человеческим чувствам не работают. Здесь можно только подключать все мировое сообщество, говорить о том, что сегодня террористическая организация "Российская Федерация" в лице своих войск и их главнокомандующего [президента РФ Владимира] Путина держат в плену, в заложниках 400 тыс. населения Мариуполя", – сказал Бойченко.
Он рассказал, что Мариуполя, каким его знали горожане и жители других городов, "больше нет", в городе огромные разрушения.
По словам Бойченко, жители держатся, но подавлены из-за постоянных обстрелов и гуманитарных проблем.
"Дух у нас достаточно сильный, мы не сломлены, но я смотрю на жителей – конечно же, они очень подавлены. Надо понимать, что 10-й день идет война, 6-й день – беспощадный огонь. Сложно находить в себе силы, но мы, насколько это сегодня возможно, держимся. Держимся и тешим себя надеждой, что, может быть, завтра с лучами первого солнца все-таки проснется хоть капелька любви просто к людям, обычным людям, мирным людям – женщинам, детям, старикам, – и дадут возможность не умереть в этих руинах, в который они сегодня превратили мой прекрасный город, и выйти [по коридору]", – сказал мэр города.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.
Уже несколько дней городские власти просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.