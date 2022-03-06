"Я кричу, я молю, я прошу о помощи!" Мэр Мариуполя призвал создать гуманитарный коридор в Мариуполе

По словам Бойченко, вражеские войска окружили Мариуполь и непрерывно ведут по нему огонь из самолетов и реактивных систем залпового огня шестой день. В городе нет электроэнергии, тепла, воды и мобильной связи. По информации Бойченко, в Мариуполе тысячи раненых, подсчитать погибших пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов.

Мэр Мариуполя считает, что оккупанты любой ценой хотят "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым и при этом держат в заложниках 400-тысячный город.

"Я кричу, я молю, я прошу о помощи. Все-таки дать возможность гуманитарного коридора. И чтобы не так, как сегодня, когда объявляют режим тишины, я даю команду, запускаю коммуникацию, мы в трех локациях собираем людей, а в это время идет артобстрел мирного населения, которое приготовилось к эвакуации. Была объявлена эвакуации из коридора, по которому мы должны были идти, потом начались обстрелы и жесткие бои по этому маршруту", – возмутился мэр города.

Он считает, что оккупационные войска делают все, "чтобы уничтожить украинцев как нацию".

"Поэтому я прошу, я взываю, молю о помощи! Помогите, спасите жителей Мариуполя! Дайте возможность выйти из города женщинам, детям и старикам. Я уже не знаю, Дмитрий, что делать, потому что никакие призывы к человеческим чувствам не работают. Здесь можно только подключать все мировое сообщество, говорить о том, что сегодня террористическая организация "Российская Федерация" в лице своих войск и их главнокомандующего [президента РФ Владимира] Путина держат в плену, в заложниках 400 тыс. населения Мариуполя", – сказал Бойченко.

Он рассказал, что Мариуполя, каким его знали горожане и жители других городов, "больше нет", в городе огромные разрушения.

По словам Бойченко, жители держатся, но подавлены из-за постоянных обстрелов и гуманитарных проблем.

"Дух у нас достаточно сильный, мы не сломлены, но я смотрю на жителей – конечно же, они очень подавлены. Надо понимать, что 10-й день идет война, 6-й день – беспощадный огонь. Сложно находить в себе силы, но мы, насколько это сегодня возможно, держимся. Держимся и тешим себя надеждой, что, может быть, завтра с лучами первого солнца все-таки проснется хоть капелька любви просто к людям, обычным людям, мирным людям – женщинам, детям, старикам, – и дадут возможность не умереть в этих руинах, в который они сегодня превратили мой прекрасный город, и выйти [по коридору]", – сказал мэр города.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек.

Уже несколько дней городские власти просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.

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