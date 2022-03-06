Мэр Мариуполя: 400 тыс. жителей города находятся в плену у террористов, которые уничтожают нас как нацию

Мэр Мариуполя заявил, что жители города, которые должны прятаться от обстрелов в укрытиях, находятся в заложниках у террористов Фото: EPA

"Обстрелы шестой день подряд – уничтожают самое ценное, что есть у нас. Уничтожают нас, мариупольцев, уничтожают нас как нацию. Нет задачи освободить Мариуполь, как они кричали, мол, мы идем освобождать восток Украины от чего-то, непонятно чего, – хотя нас никто не захватывал. Есть задача уничтожить нас как нацию, есть задача освободить Украину от украинцев. Я это так себе вижу, к сожалению. Потому что они нас уничтожают. Методично, системно", – возмутился Бойченко.

В качестве примера он привел обстрел банка крови, который произошел несколько дней назад.

"Они понимают, что это необходимый медикаментозный продукт, который мог бы спасти десятки жизней. И они бьют по этому объекту. Они разбили операционные в горбольнице №2, ударили именно по ним – по третьему и четвертому этажам. То есть делают все, чтобы создать геноцид, уничтожить нас", – считает мэр города.

Он рассказал, что власти Мариуполя просили, чтобы на переговорах между Украиной и "этими русско-фашистскими товарищами" в Беларуси рассмотрели вопрос гуманитарных коридоров для эвакуации жителей из горячих точек.

"Чтобы зашел какой-то продуктовый обоз, критичная группа медикаментов. Чтобы мы получили возможность вывезти стариков, женщин, детей... И вроде зародилась надежда позавчера... Вчера мы начали системно этим заниматься, готовиться, какая-то даже эйфория появилась, что нам удастся спасти 400 тыс. населения, которое сегодня находится в плену у террористов, которые ведут ожесточенную войну, уничтожая нас как нацию", – рассказал Бойченко.

По его словам, власти действительно серьезно готовились к эвакуации и нашли 50 автобусов, заправленных топливом.

"Как только я сказал (не знаю, может, нас слушают), что у нас есть эти автобусы и мы готовы [начать эвакуацию] в любой момент, как объявят тишину и откроют дорогу, место, где мы спрятали эти автобусы, обстреляли. Из этих 50 автобусов осталось 30. Сейчас другую локацию, где мы спрятали эти автобусы, также обстреливают. Уже из этих 30 осталось 20. Сейчас, когда идут переговоры о возможном следующем дне коридора, может не остаться вообще автобусов, на которых мы будем эвакуировать. То есть это системная работа на уничтожение Мариуполя. К сожалению, это так. И это страшно", – сказал Бойченко.

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Результаты обстрела Мариуполя. Видео: Новости Сегодня / YouTube

Он отметил, что только в декабре 2021 года в городе утвердили концепцию развития до 2030 года, главным лозунгом которой было – "Мы строим будущее у моря с океаном возможностей для наших детей".

"Это всем понравилось, мы строили планы, как будем создавать наш прекрасный город у моря. И вот буквально не прошло и двух месяцев – и мы получили жесткий удар в спину от недружелюбного соседа. Никто не верил до конца, что такое может произойти в современном мире. Но когда ты видишь эти колоссальные разрушения, ты понимаешь, что здесь нет задачи сохранить город, провести, как он говорил, "спецоперацию" и "освободить" жителей. Здесь задача – пробить коридор на Крым, стереть с лица земли город Мариуполь любой ценой. И сегодня такая задача выполняется", – сказал Бойченко.

Уже несколько дней городские власти просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Эвакуация была запланирована на 5 марта, но, по словам вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, оккупанты сорвали договоренности о режиме тишины и вели обстрел из тяжелого вооружения. Эвакуировать жителей в этот день не удалось.

По словам Бойченко, вражеские войска окружили Мариуполь и непрерывно ведут по нему огонь из самолетов и реактивных систем залпового огня шестой день. В городе нет электроэнергии, тепла, воды и мобильной связи. По информации Бойченко, в Мариуполе тысячи раненых, подсчитать погибших пока невозможно из-за непрекращающихся обстрелов.

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