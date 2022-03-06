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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты хотят окружить Киев и Харьков, создать коридор из Крыма и захватить дамбу Каневской ГЭС – Генштаб ВСУ

Украина продолжает противостоять российскому вторжению
Украина продолжает противостоять российскому вторжению
Фото: EPA

Российская армия сосредотачивает основные усилия на окружении Киева, Харькова, Николаева, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора из оккупированного Крыма. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на полночь с 5-го на 6 марта.

В сводке отмечается, что авиаудары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях наносили, в том числе, самолеты, вылетевшие с аэродромов на территории Беларуси. Кроме того, установлены сосредоточения подразделений белорусской армии в районах населенных пунктов Грушка и Хотислав.

В Генштабе рассказали, что враг не оставляет попыток выхода на юго-западную окраину Киева. Идет перегруппировка войск россиян на Броварском направлении – оккупанты пытаются подойти к трассе Бровары – Борисполь.

В направлении Козельца Черниговской области зафиксировано перемещение до 100 единиц вооружения и военной техники, в частности ТОС-1 "Буратино". Также российские подразделения выдвинулись для наступления на Чернигов и Нежин.

На Слобожанском направлении группировка войск после многочисленных потерь проводит перегруппировку, чтобы возобновить наступление на Лубны, Полтаву и Харьков.

"По имеющейся информации, оккупант намерен захватить еще один важный инфраструктурный объект – дамбу Каневской ГЭС", – подчеркнули в Генштабе.

На Донецком направлении противник пытается продолжить наступление по направлению к Днепру и Запорожью. На Северодонецком – пытается развить наступление в направлении Изюма, но остановлен по реке Северский Донец, и накапливает живую силу и технику для возобновления наступления.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать город Мариуполь, обстреливать из артиллерии гражданскую инфраструктуру.

На Николаевском направлении российские десантники в течение дня вели наступление в направлении города Николаев, но понесли значительные потери. "Удачи враг не достиг", – подчеркнули в сводке.

На Запорожском направлении противник при поддержке авиации, ведет наступление на Запорожье, в направлении Новой Одессы и Николаева.

На Южно-Бугском и Бессарабском направлениях российские войска в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в повышенной степени боевой готовности. "Нравственно-психологическое состояние личного состава на низком уровне. Большинство военнослужащих не желают участвовать в боевых действиях на территории Украины", – отметили в Генштабе.

"В течение суток нанесен существенный урон личному составу и технике оккупационных войск: сбиты четыре вертолета, пять самолетов и один беспилотник, совершено несколько авиационных налетов на колонны техники противника, потери уточняются", – говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Генштабе, враг продолжает бросать свою технику – только одна из бригад ВС Украины захватила и использует для своих нужд около 30 единиц боевых бронированных машин, автомобилей и танков.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/265782555734830

Теги: Киев, Генштаб ВСУ, Мариуполь, военная техника, Северский Донец, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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