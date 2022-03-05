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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обратился к международному сообществу: Бесполетная зона над Украиной – единственный способ выжить для всех нас

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Резников считает, что Россия уже начала ядерную войну
Резников считает, что Россия уже начала ядерную войну
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников записал видеообращение к международному сообществу с призывом закрыть небо над Украиной. Обращение на английском языке опубликовано 5 марта в Facebook Минобороны.

"Аргументов об убийствах, о прицельной бомбардировке и нанесении ракетных ударов по жилым домам, по больницам, по роддомам и детским садам, об уничтожении одной из европейских наций в XXI веке мало. Ладно", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что аргументы, согласно которым НАТО отказом от введения бесполетной зоны пытается избежать ядерной войны, больше не убедительны, так как Россия уже начала ее, и предложил вспомнить апрель 1986 года.

"Радиоактивное облако от Чернобыльской АЭС прошло над европейской частью тогдашнего СССР, большей частью Европы, восточной частью США. А теперь представьте, что произойдет, если очередная российская ракета попадет в Запорожскую АЭС, на которой шесть энергоблоков", – напомнил он.

Резников подчеркнул, что сейчас речь "не о войне, которая где-то далеко в Украине", а о ядерной безопасности всего мира.

Министр уверен, что обстрел российскими войсками Энергодара и Запорожской АЭС не был случайностью – это были целенаправленные действия, Россия совершила акт ядерного терроризма и, хотя в этот раз пожар чудом был ликвидирован, "завтра может так не повезти".

"Если бы во время Второй мировой войны [34-й президент США ДуайтЭйзенхауэр поддержал Европу раньше, США никогда бы не получили Перл-Харбор. Если бы страны мира ввели против России такие же санкции, как сегодня, полномасштабная война не началась бы. Без всякого преувеличения единственный способ выжить для всех нас – и я имею в виду весь мир – это зона A2/AD", – сказал министр.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/491365985704939/

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО. По ее итогам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как "это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран".

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал после этого, что Украина продолжит добиваться создания бесполетной зоны.

Президент Владимир Зеленский подверг жесткой критике отказ стран – членов НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной и заявил, что Североатлантический альянс также будет нести ответственность за гибель украинцев.

5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".

Контекст:

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Ежегодно станция, имеющая шесть энергоблоков, генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома".

26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".

4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

По данным МВД, россияне контролируют периметр ЗАЭС, управление станцией под контролем Украины. По информации главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, на станции находятся чеченские боевики.

Это вторая АЭС в Украине, которую атаковали российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

Теги: ядерная энергетика, НАТО, атомная энергетика, Алексей Резников, воздушное пространство, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины
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