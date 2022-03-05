Резников обратился к международному сообществу: Бесполетная зона над Украиной – единственный способ выжить для всех нас

"Аргументов об убийствах, о прицельной бомбардировке и нанесении ракетных ударов по жилым домам, по больницам, по роддомам и детским садам, об уничтожении одной из европейских наций в XXI веке мало. Ладно", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что аргументы, согласно которым НАТО отказом от введения бесполетной зоны пытается избежать ядерной войны, больше не убедительны, так как Россия уже начала ее, и предложил вспомнить апрель 1986 года.

"Радиоактивное облако от Чернобыльской АЭС прошло над европейской частью тогдашнего СССР, большей частью Европы, восточной частью США. А теперь представьте, что произойдет, если очередная российская ракета попадет в Запорожскую АЭС, на которой шесть энергоблоков", – напомнил он.

Резников подчеркнул, что сейчас речь "не о войне, которая где-то далеко в Украине", а о ядерной безопасности всего мира.

Министр уверен, что обстрел российскими войсками Энергодара и Запорожской АЭС не был случайностью – это были целенаправленные действия, Россия совершила акт ядерного терроризма и, хотя в этот раз пожар чудом был ликвидирован, "завтра может так не повезти".

"Если бы во время Второй мировой войны [34-й президент США Дуайт] Эйзенхауэр поддержал Европу раньше, США никогда бы не получили Перл-Харбор. Если бы страны мира ввели против России такие же санкции, как сегодня, полномасштабная война не началась бы. Без всякого преувеличения единственный способ выжить для всех нас – и я имею в виду весь мир – это зона A2/AD", – сказал министр.

2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит НАТО закрыть небо над страной, а также рассматривает альтернативные механизмы обеспечения воздушной безопасности.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО. По ее итогам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как "это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран".

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал после этого, что Украина продолжит добиваться создания бесполетной зоны.

Президент Владимир Зеленский подверг жесткой критике отказ стран – членов НАТО ввести бесполетную зону в небе над Украиной и заявил, что Североатлантический альянс также будет нести ответственность за гибель украинцев.

5 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".