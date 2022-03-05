Бывший главный инженер ЧАЭС: Обстрел Запорожской АЭС – это очередное пробитое дно, аморальное и варварское отношение к человечеству

"Танки, обстреливающие АЭС, – это очередное пробитое дно, аморальное и варварское отношение к человечеству в целом и каждой человеческой жизни отдельно. Виновник этого преступления – крыса, воспитанная в стенах советского КГБ, отмечающая таким образом очередную годовщину того дня, когда сдох его идеал, его моральный учитель, "великий" Сталин. Что еще должен сделать этот отброс, чтобы мир понял, что не глобальное потепление окружающей среды убьет всех?" – спрашивает Штейнберг.

Инженер обвинил руководителей российской атомной энергетики в том, что они не только не осудили преступные действия своего президента, но даже не выразили опасения относительно последствий такого преступного действия.

"А где вы, ядерщики мира? Спрятали головы под крыло, как страусы? Вы лучше всех остальных знаете, что ядерная трагедия не бывает локальной! Время политкорректности истекло. Неужели вы не поняли, к чему привели игры умиротворения, особенно [бывшего канцлера Германии Ангелы] Меркель (кстати, куда девалась большая ядерная энергетика Германии? Заменили российским газом?). Где ее яркий сподвижник [президент Франции Эммануэль] Макрон? Задавите гадину, пока не поздно!" – призвал Штейнберг.

Отдельно он обратился к энергетикам Украины.

"Энергетики не сдаются. Вы сейчас наедине, никто не поможет. Выдержка и покой. Профессионализм. Выдержим. А они подавятся и сдохнут. Их судьба уже определена. Тактические победы не спасут от стратегического поражения", – подытожил он.