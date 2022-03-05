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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бывший главный инженер ЧАЭС: Обстрел Запорожской АЭС – это очередное пробитое дно, аморальное и варварское отношение к человечеству

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Оккупанты обстреляли ЗАЭС, там возник пожар
Оккупанты обстреляли ЗАЭС, там возник пожар
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Главный инженер Чернобыльской АЭС (с мая 1986-го по март 1987 года) Николай Штейнберг обратился к мировому сообществу из-за обстрела оккупантами Запорожской атомной станции. Текст обращения опубликовал "Энергоатом" в Telegram.

"Танки, обстреливающие АЭС, – это очередное пробитое дно, аморальное и варварское отношение к человечеству в целом и каждой человеческой жизни отдельно. Виновник этого преступления – крыса, воспитанная в стенах советского КГБ, отмечающая таким образом очередную годовщину того дня, когда сдох его идеал, его моральный учитель, "великий" Сталин. Что еще должен сделать этот отброс, чтобы мир понял, что не глобальное потепление окружающей среды убьет всех?" – спрашивает Штейнберг.

Инженер обвинил руководителей российской атомной энергетики в том, что они не только не осудили преступные действия своего президента, но даже не выразили опасения относительно последствий такого преступного действия.

"А где вы, ядерщики мира? Спрятали головы под крыло, как страусы? Вы лучше всех остальных знаете, что ядерная трагедия не бывает локальной! Время политкорректности истекло. Неужели вы не поняли, к чему привели игры умиротворения, особенно [бывшего канцлера Германии Ангелы] Меркель (кстати, куда девалась большая ядерная энергетика Германии? Заменили российским газом?). Где ее яркий сподвижник [президент Франции Эммануэль] Макрон? Задавите гадину, пока не поздно!" – призвал Штейнберг.

Отдельно он обратился к энергетикам Украины.

"Энергетики не сдаются. Вы сейчас наедине, никто не поможет. Выдержка и покой. Профессионализм. Выдержим. А они подавятся и сдохнут. Их судьба уже определена. Тактические победы не спасут от стратегического поражения", – подытожил он.

Контекст:

26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают АЭС и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".

4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 4 марта сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что россияне контролируют станцию частично.

В МВД потом проинформировали: ситуация в Энергодаре меняется динамично, по состоянию на день 4 марта россияне контролировали периметр ЗАЭС, управление станцией было под контролем Украины.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Оккупанты прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ядерная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, ЧАЭС, война России против Украины, российские оккупанты
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