За 10 дней полномасштабной войны в тероборону вступили 100 тыс. украинцев – Маляр

Маляр: Враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами Фото: Ганна Маляр / Facebook

"За 10 дней войны к нам пришли около 100 тыс. человек в тероборону. Записаться очень просто. У нас работает сайт. Там есть все контакты, там есть горячая линия, вас полностью проконсультируют, что именно нужно делать и куда обращаться", – сказала она.

По словам Маляр, после завершения войны тероборона не будет расформирована, а станет частью системы обороны Украины.

"Победа – это победа, но Россия будет оставаться там, где она сейчас остается. Поэтому враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами. Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении как раз предусматривает эту систему, когда каждый житель своей общины имеет возможность защищать свою общину", – сказала замминистра обороны.

Об этом же сообщила Национальная гвардия Украины на своей странице в Facebook.

"После войны тероборона станет частью системы обороны Украины. Гордимся такой подмогой, вместе до конца!" – говорится в сообщении.

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Общая численность Сил теробороны в мирное время, согласно закону, составляет 10 тыс. человек. В случае объявления военного положения или военной угрозы эта численность увеличивается за счет резервистов.

Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах.

27 января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 11 февраля говорил, что к службе в резерве Сил территориальной обороны собираются привлечь от 1,5 млн до 2 млн граждан.

27 февраля проинформировал, что число резервистов теробороны достигло 37 тыс.

Как сообщал в середине января командующий Сил теробороны Юрий Галушкин, закон "Об основах национального сопротивления" предусматривает создание отдельного рода сил, увеличение ВСУ на 10 тыс. военнослужащих. "В штате мирного времени у меня будет около 150 батальонов и 25 бригад численностью 10 тыс. человек: в каждом из батальонов будет до 50 человек, а в каждой бригаде – от 90 до 120 человек", – пояснял командующий.

По штату особого периода численность теробороны должна вырасти до 130 тыс. человек.