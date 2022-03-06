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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За 10 дней полномасштабной войны в тероборону вступили 100 тыс. украинцев – Маляр

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Маляр: Враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами
Маляр: Враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами
Фото: Ганна Маляр / Facebook

100 тысяч украинцев вступили в территориальную оборону с начала полномасштабного вторжения России в Украину.. Об этом сообщила 5 марта заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, пишет УНИАН.

"За 10 дней войны к нам пришли около 100 тыс. человек в тероборону. Записаться очень просто. У нас работает сайт. Там есть все контакты, там есть горячая линия, вас полностью проконсультируют, что именно нужно делать и куда обращаться", – сказала она.

По словам Маляр, после завершения войны тероборона не будет расформирована, а станет частью системы обороны Украины.

"Победа – это победа, но Россия будет оставаться там, где она сейчас остается. Поэтому враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами. Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении как раз предусматривает эту систему, когда каждый житель своей общины имеет возможность защищать свою общину", – сказала замминистра обороны.

Об этом же сообщила Национальная гвардия Украины на своей странице в Facebook.

"После войны тероборона станет частью системы обороны Украины. Гордимся такой подмогой, вместе до конца!" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/328139406017484

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Общая численность Сил теробороны в мирное время, согласно закону, составляет 10 тыс. человек. В случае объявления военного положения или военной угрозы эта численность увеличивается за счет резервистов.

Основу добровольческих формирований территориальных общин составляют украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах.

27 января Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 11 февраля говорил, что к службе в резерве Сил территориальной обороны собираются привлечь от 1,5 млн до 2 млн граждан.

27 февраля проинформировал, что число резервистов теробороны достигло 37 тыс.

Как сообщал в середине января командующий Сил теробороны Юрий Галушкин, закон "Об основах национального сопротивления" предусматривает создание отдельного рода сил, увеличение ВСУ на 10 тыс. военнослужащих. "В штате мирного времени у меня будет около 150 батальонов и 25 бригад численностью 10 тыс. человек: в каждом из батальонов будет до 50 человек, а в каждой бригаде – от 90 до 120 человек", – пояснял командующий.

По штату особого периода численность теробороны должна вырасти до 130 тыс. человек.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против ПутинаСанкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Путин считает, что война в Украине, которую он называет "операцией", идет "по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб".

Теги: территориальная оборона, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины
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