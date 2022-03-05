Оккупантов выбили из Николаева, они направили на город "Смерчи" – глава ОГА Ким

"Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники. Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона", – написал он в 16.35.
Фото трофеев опубликовал в Facebook нардеп от "Голоса" Роман Костенко, который сейчас находится в городе.
Ким сообщил, что в Николаеве в результате боев есть потери среди мирного населения.
"В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке. Огромная благодарность военным за их работу!" – добавил он.
Через несколько минут он написал, что оккупанты навели на Николаев реактивные системы залпового огня "Смерч". "Видно, разозлили хорошо", – отметил Ким.
В 19.00 он объявил воздушную тревогу. "Не унимаются орки! Ту-22, бомбардировщики будут пролетать", – предупредил Ким.
Бои за Николаев продолжались и вчера, вечером Ким сообщал, что оккупантов выбили из города, противостояние продолжалось на окраинах, шли бои за аэродром Кульбакино.
Сегодня в Николаевской области сбили несколько российских боевых самолетов и вертолетов.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось.
Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.