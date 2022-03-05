Оккупантов выбили из Николаева, они направили на город "Смерчи" – глава ОГА Ким

"Оккупантов выбили из города. У нас много трофейной техники. Мы их выбили не только из города, из Кульбакино, а сейчас они просто убегают. В основном в направлении Херсона", – написал он в 16.35.

Фото трофеев опубликовал в Facebook нардеп от "Голоса" Роман Костенко, который сейчас находится в городе.

Ким сообщил, что в Николаеве в результате боев есть потери среди мирного населения.

"В городе нет никакой вражеской техники. Город на замке. Огромная благодарность военным за их работу!" – добавил он.

Через несколько минут он написал, что оккупанты навели на Николаев реактивные системы залпового огня "Смерч". "Видно, разозлили хорошо", – отметил Ким.

В 19.00 он объявил воздушную тревогу. "Не унимаются орки! Ту-22, бомбардировщики будут пролетать", – предупредил Ким.

Бои за Николаев продолжались и вчера, вечером Ким сообщал, что оккупантов выбили из города, противостояние продолжалось на окраинах, шли бои за аэродром Кульбакино.

Сегодня в Николаевской области сбили несколько российских боевых самолетов и вертолетов.