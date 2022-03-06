Мэр Харькова: В городе – глобальнейшие разрушения. Но мы все восстановим

Журналист уточнил у собеседника, почему, по его мнению, оккупанты так бомбят Харьков.

"[Президент РФ Владимир] Путин так бомбит Харьков, потому что он ожидал, что харьковчане встретят его с хлебом-солью, этого не произошло и он мстит Харькову?" – спросил Гордон.

"Я не могу сказать, что думает президент РФ Путин. Я вижу только последствия. Это глобальнейшие разрушения", – ответил Терехов.

Он пообещал, что после войны все разрушенное будет восстановлено.

"Я пообещал харьковчанам: мы все восстановим. Мы восстановим все до последнего подъезда. Мы восстановим все дома, построим новые, где нельзя [восстановить]. Мы возродим этот город из пепла. То, что сегодня делают, – это геноцид. Это геноцид против украинского народа. Я никогда не говорил таких слов... Но сегодня все харьковчане в едином порыве – мы восстановим наш город, он будет еще красивее", – пообещал мэр Харькова.

Терехов рассказал, что вследствие обстрелов в Харькове много погибших, но отказался назвать точную цифру.

"Я, конечно, ее знаю, но не хочу говорить из этических соображений. Большое количество людей среди мирных погибло, есть жертвы среди военных... Но это война", – сказал мэр города, уточнив, что есть жертвы и среди детей.

В Харьковской области идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения. В регионе с 24 февраля по 4 марта, по данным полиции, погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Ранены в результате обстрелов 394 человека, из которых 290 – гражданские.

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