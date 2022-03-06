Мэр Харькова: В городе – глобальнейшие разрушения. Но мы все восстановим

Журналист уточнил у собеседника, почему, по его мнению, оккупанты так бомбят Харьков.
"[Президент РФ Владимир] Путин так бомбит Харьков, потому что он ожидал, что харьковчане встретят его с хлебом-солью, этого не произошло и он мстит Харькову?" – спросил Гордон.
"Я не могу сказать, что думает президент РФ Путин. Я вижу только последствия. Это глобальнейшие разрушения", – ответил Терехов.
Он пообещал, что после войны все разрушенное будет восстановлено.
"Я пообещал харьковчанам: мы все восстановим. Мы восстановим все до последнего подъезда. Мы восстановим все дома, построим новые, где нельзя [восстановить]. Мы возродим этот город из пепла. То, что сегодня делают, – это геноцид. Это геноцид против украинского народа. Я никогда не говорил таких слов... Но сегодня все харьковчане в едином порыве – мы восстановим наш город, он будет еще красивее", – пообещал мэр Харькова.
Терехов рассказал, что вследствие обстрелов в Харькове много погибших, но отказался назвать точную цифру.
"Я, конечно, ее знаю, но не хочу говорить из этических соображений. Большое количество людей среди мирных погибло, есть жертвы среди военных... Но это война", – сказал мэр города, уточнив, что есть жертвы и среди детей.
В Харьковской области идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения. В регионе с 24 февраля по 4 марта, по данным полиции, погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Ранены в результате обстрелов 394 человека, из которых 290 – гражданские.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.