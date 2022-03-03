Ходорковский: У Путина ненависть вызывает Харьков, который, он полагал, является русским городом и должен встречать его как освободителя. Теперь он готов стереть его с лица земли

Ходорковский: Мы имеем дело с человеком, который за 20 лет своего пребывания у авторитарной власти создал собственный иллюзорный мир Фото: ЕРА

"Мы имеем дело с человеком, который за 20 лет своего пребывания у авторитарной власти создал собственный иллюзорный мир. В этом иллюзорном мире он защищает украинский народ от каких-то никому не известных бандеровцев и нациков, которых на самом деле в Украине – они есть, но их ничем не больше, чем в Питере. Да? Я с этими нациками – питерскими – сидел в тюрьме. Я прекрасно знаю, что есть сумасшедшие люди в каждой стране, которые, например, считают, что, так сказать, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер был окей. Ну что теперь? Бомбить Санкт-Петербург из-за этого?" – отметил Ходорковский.

По его словам, Путин считал Харьков "русским городом".

"В общем, он живет в этом мире и он удивлен, что украинцы не встретили его цветами, и особенно, конечно, у него, как я понимаю, ненависть вызывает Харьков, который, он полагал, что является русским городом и который должен его, конечно, встречать как освободителя. Вместо этого харьковчане бьются. Я боюсь, что он, как и фашисты во время той Отечественной войны... Я понимаю, что у вас сейчас опять Отечественная война. Так вот точно так же, как те фашисты, он готов стереть Харьков с лица земли. Я об этом не могу говорить спокойно", – подчеркнул Ходорковский.

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью

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