Ходорковский: У Путина ненависть вызывает Харьков, который, он полагал, является русским городом и должен встречать его как освободителя. Теперь он готов стереть его с лица земли

"Мы имеем дело с человеком, который за 20 лет своего пребывания у авторитарной власти создал собственный иллюзорный мир. В этом иллюзорном мире он защищает украинский народ от каких-то никому не известных бандеровцев и нациков, которых на самом деле в Украине – они есть, но их ничем не больше, чем в Питере. Да? Я с этими нациками – питерскими – сидел в тюрьме. Я прекрасно знаю, что есть сумасшедшие люди в каждой стране, которые, например, считают, что, так сказать, [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер был окей. Ну что теперь? Бомбить Санкт-Петербург из-за этого?" – отметил Ходорковский.
По его словам, Путин считал Харьков "русским городом".
"В общем, он живет в этом мире и он удивлен, что украинцы не встретили его цветами, и особенно, конечно, у него, как я понимаю, ненависть вызывает Харьков, который, он полагал, что является русским городом и который должен его, конечно, встречать как освободителя. Вместо этого харьковчане бьются. Я боюсь, что он, как и фашисты во время той Отечественной войны... Я понимаю, что у вас сейчас опять Отечественная война. Так вот точно так же, как те фашисты, он готов стереть Харьков с лица земли. Я об этом не могу говорить спокойно", – подчеркнул Ходорковский.
"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.