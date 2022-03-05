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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Переходите в наступление!" Зеленский призвал украинцев прогонять оккупантов и обратился к жителям ОРДЛО. Видео

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Зеленский жителям ОРДЛО: Просто сравните Донецк после восьми лет войны и Харьков после восьми дней войны
Зеленский – жителям ОРДЛО: Просто сравните Донецк после восьми лет войны и Харьков после восьми дней войны
Фото предоставлено пресс-службой президента

Вечером 5 марта Офис президента Украины обнародовал видеообращение главы Украинского государства Владимира Зеленского по итогам 10 дней противостояния российскому вторжению.

Зеленский сказал, что сейчас украинский народ – на высоте своего духа и на максимуме возможностей.

"Программисты, которые ушли в информационные войска. Все, кто ушел в тероборону. Учителя и воспитатели, не покидающие детей. Полицейские. Государственные служащие. Мы все выдержали удар. Мы все вместе построим наше государство. Что дает нам такую уверенность? Откуда она? Это не просто слова. Это не просто вера. Это наша реальность. Безусловная реальность, которая ежедневно подпитывается энергией наших людей. Наше сопротивление. Наш протест. Херсон. Мелитополь. Бердянск. Конотоп. Реальность всех городов и городков, сельских общин, ежедневно изгоняющих оккупантов своей решительностью и своим единством. Площадь Свободы в Херсоне – это вся Украина. Улицы Конотопа, где местные кричат на оккупантов, – это Украина. Украина, которую мы знаем, любим, защищаем и не отдадим ни одному врагу. Это особый героизм – протестовать, когда твой город оккупирован. Пусть и на время. Когда нет оружия, а тебе отвечают выстрелами. И ты не бежишь. Когда нет брони, а на тебя едет БТР. И ты не уходишь", – сказал президент.

Именно поэтому, подчеркнул президент, оккупация украинских городов, куда вошли за последние 10 дней российские войска, временна.

"Наши люди, наши украинцы, не отступают. Не сдаются. Не останавливают свое сопротивление. Они кричат оккупантам: "Иди домой, как русский корабль!" Оттесняют их с нашей территории, перекрывают им дороги. Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг вперед к победе для всего нашего государства. Это шанс на жизнь. Украинцы во всех наших городах Украины, куда вошел враг, почувствуйте это. Переходите в наступление! Надо идти на улицу, надо бороться. Каждый раз, когда есть возможность. Как в Херсоне, Бердянске, Мелитополе, Конотопе. Надо выходить и гнать зло из наших городов. С нашей земли. Чтобы не сделали новые "ДНР" и "ЛНР", у которых нормальная жизнь просто невозможна – только рабство, только на коленях", – добавил он.

Зеленский на русском обратился к жителям оккупированных Луганской и Донецкой областей и призвал их бороться за свободу и права.

"Донбасс, сейчас самое время! Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированных территориях. Ко всем, кто нас слышит. Кому не стерли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь за свои права! За свою свободу. За Украину. Вместе с Херсоном. Вместе с Бердянском. Вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь, а не боятся всего. Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит, якобы будет нападать и уничтожать. Лжецы на российском телевидении говорят об этом каждый день. Лжецы. Это их работа – врать каждый день вам. Но это не должно быть вашей судьбой. Просто сравните Донецк после восьми лет войны и Харьков после восьми дней войны", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/953968945304129/

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Херсон, Донбасс, оккупация, Мелитополь, геноцид, Бердянск, вторжение, ДНР, Владимир Зеленский, Конотоп, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, ОРДЛО
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