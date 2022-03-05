США настроены приложить максимум усилий, чтобы цена победы Украины в войне была как можно меньше – Госдеп

Блинкен: Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украины не существует как независимого государства Фото: ЕРА

Кулеба и Блинкен встретились на украино-польской границе, говорили о санкциях против России и укреплении обороноспособности Украины.

Глава МИД выразил благодарность за "беспрецедентные и быстрые шаги США и партнеров в защиту Украины в течение 10 дней российского вторжения", сообщили в МИД и пояснили, что речь идет, в частности, о предоставлении оружия.

"Мы работаем над тем, чтобы эти шаги продолжались, а давление на Россию продолжало расти. Над тем, чтобы Украина получала все необходимое оружие для защиты", – подчеркнул Кулеба.

Блинкен сказал, что США готовы продолжить поддержку Украины и рассматривают возможность дополнительного усиления оборонных возможностей страны.

"[Президент РФ Владимир] Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украины не существует как независимого государства. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира победит. Я говорю это прямо. Я согласен с министром Кулебой, что вопрос в цене победы. США настроены приложить максимум усилий, чтобы она была как можно меньше", – подчеркнул он.