США настроены приложить максимум усилий, чтобы цена победы Украины в войне была как можно меньше – Госдеп

Кулеба и Блинкен встретились на украино-польской границе, говорили о санкциях против России и укреплении обороноспособности Украины.
Глава МИД выразил благодарность за "беспрецедентные и быстрые шаги США и партнеров в защиту Украины в течение 10 дней российского вторжения", сообщили в МИД и пояснили, что речь идет, в частности, о предоставлении оружия.
"Мы работаем над тем, чтобы эти шаги продолжались, а давление на Россию продолжало расти. Над тем, чтобы Украина получала все необходимое оружие для защиты", – подчеркнул Кулеба.
Блинкен сказал, что США готовы продолжить поддержку Украины и рассматривают возможность дополнительного усиления оборонных возможностей страны.
"[Президент РФ Владимир] Путин совершил ужасную, ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украины не существует как независимого государства. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира победит. Я говорю это прямо. Я согласен с министром Кулебой, что вопрос в цене победы. США настроены приложить максимум усилий, чтобы она была как можно меньше", – подчеркнул он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.