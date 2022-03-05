"12 боевых бригад". 66 тыс. мужчин вернулись из-за границы, чтобы защищать Украину – Резников

"Это еще 12 боевых и мотивированных бригад Украины! Украинцы, мы непобедимы", – написал Резников.

2 марта в Госпогранслужбе сообщали, что в Украину после 24 февраля из-за границы вернулись 80 тыс. человек, подавляющее большинство из которых – мужчины.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.