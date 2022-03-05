В Харькове после авиаударов горят многоэтажки, разрушен спорткомплекс "Унифехт"

"В результате авиаударов по микрорайону Северная Салтовка в городе Харьков предварительно повреждены 10 многоэтажных жилых домов с последующим возгоранием квартир на верхних этажах (количество домов уточняется)", – говорится в сообщении.
Информацию по пострадавшим еще выясняют.
Пожары тушат 35 сотрудников ГСЧС и девять единиц техники, но работу спасателей приходится приостанавливать из-за постоянных обстрелов.
Кроме того, 5 марта российские военные нанесли авиаудары снарядами неустановленного калибра по спортивному клубу "Унифехт" ХНУ имени Каразина в переулке Отакара Яроша (район Павлово поле), сообщили в областной прокуратуре. СБУ начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
По данным прокуратуры, разрушено здание учебно-спортивного комплекса и повреждены расположенные поблизости дома.
"Полздания разбито, повреждены и завалены игровые залы, в которых обычно занимались спортом наши студенты и жители города. К счастью, пострадавших нет, охранники и дежурные были вовремя эвакуированы", – сообщили в вузе.
В Харьковской области с начала российского вторжения по данным полиции на 4 марта погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Ранены в результате обстрелов 394 человека, из которых 290 – гражданские.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.