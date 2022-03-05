В Харькове после авиаударов горят многоэтажки, разрушен спорткомплекс "Унифехт"

"В результате авиаударов по микрорайону Северная Салтовка в городе Харьков предварительно повреждены 10 многоэтажных жилых домов с последующим возгоранием квартир на верхних этажах (количество домов уточняется)", – говорится в сообщении.

Информацию по пострадавшим еще выясняют.

Пожары тушат 35 сотрудников ГСЧС и девять единиц техники, но работу спасателей приходится приостанавливать из-за постоянных обстрелов.

Кроме того, 5 марта российские военные нанесли авиаудары снарядами неустановленного калибра по спортивному клубу "Унифехт" ХНУ имени Каразина в переулке Отакара Яроша (район Павлово поле), сообщили в областной прокуратуре. СБУ начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным прокуратуры, разрушено здание учебно-спортивного комплекса и повреждены расположенные поблизости дома.

"Полздания разбито, повреждены и завалены игровые залы, в которых обычно занимались спортом наши студенты и жители города. К счастью, пострадавших нет, охранники и дежурные были вовремя эвакуированы", – сообщили в вузе.

В Харьковской области с начала российского вторжения по данным полиции на 4 марта погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Ранены в результате обстрелов 394 человека, из которых 290 – гражданские.