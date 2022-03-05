Мать Собчак о российских призывниках в Украине: Из роты в 100 человек в живых осталось четверо

"На прошлом заседании пленарном я подняла вопрос о законности – вопреки имеющемуся закону о воинской обязанности – отправления солдат-срочников... Слышали вы также и ту обструкцию, которую коллеги мне устроили только за то, что я задала вопрос, даже обвиняли меня, что это вообще все... Я вместе с коллегой, по поручению [председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины] Матвиенко, Бондаревым Виктором Николаевичем, потому что ресурс взаимоотношений с военным ведомством у него гораздо выше, обратились. Я представила конкретные списки, номера воинских частей. В итоге вчера (3 марта. – "ГОРДОН"), спасибо Виктору Николаевичу, что он подключил свой ресурс к этому, из зоны боевых действий были выведены как раз вот те самые срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек в живых осталось четверо. Накануне я обращалась в военное [ведомство]: подтвердите эту информацию. Вы меня обвиняли, что я даю недостоверную информацию. Но военное ведомство, которое отказывается подтвердить, достоверно или нет – это как?" – заявила Нарусова.
Российское издание "Коммерсантъ" отметило, что она стала единственным парламентарием, у которого возникли вопросы к поправкам, вводящим наказание вплоть до лишения свободы на 15 лет за "заведомо ложные сообщения об использовании вооруженных сил, их публичную дискредитацию и призывы к воспрепятствованию деятельности армии". Нарусова пыталась обратить внимание на то, что достоверность или недостоверность информации о действиях военных отказываются подтвердить даже в минобороны по запросу сенаторов.
Президент России Владимир Путин при этом заявляет, что в боевых действиях в Украине со стороны России якобы участвуют только офицеры и контрактники, а "призывников нет ни одного".
В итоге документ Госдума приняла единогласно. "Есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши вооруженные силы, понести наказание, причем очень жесткое", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Из цитаты Володина следует, что принятие закона связано с нападением России на Украину. Потому что он сказал, что если бы РФ не развязала войну в Украине (он употребил фразу "не начала специальную военную миротворческую операцию"), то "началась бы война, развязанная НАТО, на территории Украины, в первую очередь – на линии соприкосновения с "ДНР" и "ЛНР".
Документ в тот же день одобрил Совет Федерации и подписал президент РФ Владимир Путин.
После принятия этого закона многие мировые СМИ заявили, что приостанавливают работу в России, чтобы защитить своих журналистов. В частности, прекратить вещание в России решили британская телерадиокомпания BBC, американские каналы CNN и CBS News, американское агентство Bloomberg.
Еще до принятия нового закона в РФ заблокировали десятки российских, американских и украинских СМИ. Среди них – "Настоящее время", "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", "Радио Свобода", "Голос Америки", "Украинская правда", "ГОРДОН", "Интерфакс-Украина", "Укринформ" и другие.
Ряд российских изданий, в частности "Дождь" и Znak.com, уже сообщили о приостановке своей работы.
Перед этим Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", пригрозил штрафами (до 5 млн руб., то есть 1,2 млн грн) и блокировкой.
4 марта стало известно, что на территории РФ заблокировали соцсети Twitter и Facebook.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.