Мать Собчак о российских призывниках в Украине: Из роты в 100 человек в живых осталось четверо

Людмила Нарусова: Из зоны боевых действий были выведены как раз вот те самые срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали Фото: memohrc.org

"На прошлом заседании пленарном я подняла вопрос о законности – вопреки имеющемуся закону о воинской обязанности – отправления солдат-срочников... Слышали вы также и ту обструкцию, которую коллеги мне устроили только за то, что я задала вопрос, даже обвиняли меня, что это вообще все... Я вместе с коллегой, по поручению [председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины] Матвиенко, Бондаревым Виктором Николаевичем, потому что ресурс взаимоотношений с военным ведомством у него гораздо выше, обратились. Я представила конкретные списки, номера воинских частей. В итоге вчера (3 марта. – "ГОРДОН"), спасибо Виктору Николаевичу, что он подключил свой ресурс к этому, из зоны боевых действий были выведены как раз вот те самые срочники, которых или заставляли подписать контракт, или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек в живых осталось четверо. Накануне я обращалась в военное [ведомство]: подтвердите эту информацию. Вы меня обвиняли, что я даю недостоверную информацию. Но военное ведомство, которое отказывается подтвердить, достоверно или нет – это как?" – заявила Нарусова.

Российское издание "Коммерсантъ" отметило, что она стала единственным парламентарием, у которого возникли вопросы к поправкам, вводящим наказание вплоть до лишения свободы на 15 лет за "заведомо ложные сообщения об использовании вооруженных сил, их публичную дискредитацию и призывы к воспрепятствованию деятельности армии". Нарусова пыталась обратить внимание на то, что достоверность или недостоверность информации о действиях военных отказываются подтвердить даже в минобороны по запросу сенаторов.

Президент России Владимир Путин при этом заявляет, что в боевых действиях в Украине со стороны России якобы участвуют только офицеры и контрактники, а "призывников нет ни одного".

В итоге документ Госдума приняла единогласно. "Есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши вооруженные силы, понести наказание, причем очень жесткое", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Из цитаты Володина следует, что принятие закона связано с нападением России на Украину. Потому что он сказал, что если бы РФ не развязала войну в Украине (он употребил фразу "не начала специальную военную миротворческую операцию"), то "началась бы война, развязанная НАТО, на территории Украины, в первую очередь – на линии соприкосновения с "ДНР" и "ЛНР".

Документ в тот же день одобрил Совет Федерации и подписал президент РФ Владимир Путин.

После принятия этого закона многие мировые СМИ заявили, что приостанавливают работу в России, чтобы защитить своих журналистов. В частности, прекратить вещание в России решили британская телерадиокомпания BBC, американские каналы CNN и CBS News, американское агентство Bloomberg.

Еще до принятия нового закона в РФ заблокировали десятки российских, американских и украинских СМИ. Среди них – "Настоящее время", "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", "Радио Свобода", "Голос Америки", "Украинская правда", "ГОРДОН", "Интерфакс-Украина", "Укринформ" и другие.

Ряд российских изданий, в частности "Дождь" и Znak.com, уже сообщили о приостановке своей работы.

Перед этим Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", пригрозил штрафами (до 5 млн руб., то есть 1,2 млн грн) и блокировкой.

4 марта стало известно, что на территории РФ заблокировали соцсети Twitter и Facebook.