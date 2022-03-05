Следом за Facebook в РФ заблокировали Twitter

Согласно данным мониторинга, Twitter сейчас вообще не открывается в РФ.

Блокировку соцсети агентству ТАСС подтвердили в Роскомнадзоре. На сайте ведомства заявление об этом пока не опубликовано.

1 марта в Роскомнадзоре заявили агентству "Интерфакс", что в РФ начали замедлять трафик Twitter на стационарных компьютерах из-за того, что соцсеть стала "площадкой по распространению фейков о ситуации на территории Украины", речь шла о войне РФ против Украины. В ведомстве пообещали отменить меры, если компания удалит весь запрещенный контент с платформы.

4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".

Канал "Настоящее время" напомнил, что 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", пригрозил штрафами (до 5 млн руб., то есть 1,2 млн грн) и блокировкой. В ведомстве настаивают, что война РФ в Украине – это "специальная операция", и требуют, чтобы журналисты не употребляли слов "война, "вторжение", "нападение" и других.

Кроме Twitter и Facebook, по подсчетам "Настоящего времени" на полдень 4 марта, в РФ были заблокированы 26 российских, американских и украинских СМИ. Среди них – "Настоящее время", "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", "Радио Свобода, "Голос Америки", "Украинская правда", "ГОРДОН", "Интерфакс-Украина", "Укринформ" и другие. Ряд изданий, в частности, "Дождь" и Znak.com уже сообщили о приостановке своей работы.

Под угрозой блокировки находится еще несколько сайтов, в том числе "Википедия", "Медиазона" и "Новая газета".