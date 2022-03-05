Следом за Facebook в РФ заблокировали Twitter

Согласно данным мониторинга, Twitter сейчас вообще не открывается в РФ.
Блокировку соцсети агентству ТАСС подтвердили в Роскомнадзоре. На сайте ведомства заявление об этом пока не опубликовано.
1 марта в Роскомнадзоре заявили агентству "Интерфакс", что в РФ начали замедлять трафик Twitter на стационарных компьютерах из-за того, что соцсеть стала "площадкой по распространению фейков о ситуации на территории Украины", речь шла о войне РФ против Украины. В ведомстве пообещали отменить меры, если компания удалит весь запрещенный контент с платформы.
4 марта стало известно, что Роскомнадзор решил заблокировать Facebook на территории России "из-за дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов".
Канал "Настоящее время" напомнил, что 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", пригрозил штрафами (до 5 млн руб., то есть 1,2 млн грн) и блокировкой. В ведомстве настаивают, что война РФ в Украине – это "специальная операция", и требуют, чтобы журналисты не употребляли слов "война, "вторжение", "нападение" и других.
Кроме Twitter и Facebook, по подсчетам "Настоящего времени" на полдень 4 марта, в РФ были заблокированы 26 российских, американских и украинских СМИ. Среди них – "Настоящее время", "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", "Радио Свобода, "Голос Америки", "Украинская правда", "ГОРДОН", "Интерфакс-Украина", "Укринформ" и другие. Ряд изданий, в частности, "Дождь" и Znak.com уже сообщили о приостановке своей работы.
Под угрозой блокировки находится еще несколько сайтов, в том числе "Википедия", "Медиазона" и "Новая газета".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.