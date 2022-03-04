Роскомнадзор официально объявил о блокировке Facebook

В заявлении ведомства сказано, что решение было принято из-за "случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов" со стороны Facebook. Роскомнадзор, в частности, упоминает российские пропагандистские СМИ "Звезда", "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, "Лента.ру" и "Газета.ру".

Блокировка Facebook, считают в Роскомнадзоре, будет способствовать "недопущению нарушения ключевых принципов свободного распространения информации".

О проблемах с доступом к Facebook, а также к нескольким независимым российским СМИ стало известно утром 4 марта.