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Российский телеканал "Дождь" решил приостановить работу после блокировки

Синдеева сообщила о временной приостановке работы "Дождя"
Синдеева сообщила о временной приостановке работы "Дождя"
Фото: EPA

Российский телеканал "Дождь" временно приостановит работу. Об этом 3 марта во время специального эфира "Дождя" сообщила его гендиректор Наталья Синдеева.

"Сегодня мы собрались всем коллективом, – кто-то был в офисе, кто-то был в Zoom, – и принимали решение, что делать дальше. Такого тяжелого решения еще в нашей жизни не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Хочу сказать, что слово "временно" очень важно", – сказала она.

По словам Синдеевой, сотрудникам нужны силы, "чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше".

"Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир. Как, где, на каких платформах и как все это будет – мы пока не знаем",  – сказала она. 

Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу, сообщило "Радио Свобода"

4 марта Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект о уголовном наказании за распространение фейков о российской армии. Власти требуют, чтобы все сообщения о войне в Украине передавались только по официальным российским источникам. Нарушителям грозит до 15 лет колонии, сообщил "Интерфакс"

"При принятии этого закона завтра работа практически будет невозможна. Либо мы должны будем рассказывать про прекрасные выставки, фейерверки – не знаю про что", – сказала Синдеева.

Дзядко подчеркнул, что весь коллектив телеканала знает, что такое правда, "а что такое лицемерное манипулирование словами". 

"Как бы не было сейчас черно и гадко и как бы сейчас не рукоплескали всякие глупые людишки, которые смотрят этот эфир и радуются решению, которые мы вынуждены были принять, мы все равно победим. Это может звучать абсурдно сегодня, в нынешней ситуации, но это неизбежность, мне так кажется. Потому что правда в конечном счете побеждает", – убежден главный редактор канала. 

3 марта в редакцию телеканала в Москве пришли двое полицейских. Они принесли два предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ, сообщается в Telegram-канале "Дождя". В предупреждениях указан адрес YouTube-канала "Дождя", конкретные материалы не упоминаются. В редакции предполагают, что это требование удалить весь YouTube-канал. 

"Дождь" работал с 2010 года. В 2021 году его признали в РФ "иностранным агентом".

Роскомнадзор требует, чтобы СМИ называли военные действия в Украине "специальной операцией" и не употребляли слов "война", "вторжение" или "нападение". Из-за отказа выполнять это требование в РФ заблокировали несколько изданий. В частности, "Дождь", "Эхо Москвы", The New Times.

Кроме того, под блокировку попали и популярные украинские СМИ – "Украинская правда", "ГОРДОН", "Корреспондент", УНИАН и другие. 

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

В первый день вторжения оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человекРоссия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство западных стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, СМИ, Наталья Синдеева, свобода слова, война России против Украины, телеканал Дождь
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