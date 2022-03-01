Венедиктов сообщил, что "Эхо Москвы" отключили от эфира. На сайте радиостанции войну в Украине называли войной

Незадолго до этого Венедиктов писал, что претензии генпрокуратуры РФ к "Эху Москвы", а также к телеканалу "Дождь" связаны с информированием о вторжении России в Украину, которое российские власти запрещают называть войной и утверждают, что речь идет о "специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Генпрокуратура требовала от Роскомнадзора "немедленно" отключить оба массмедиа.
На сайте "Эха Москвы" российское вторжение в Украину называли "войной". Сейчас упоминание об этом с сайта убирается.
Венедиктов заявил, что редакция радиостанции "категорически несогласна с представлением генпрокуратуры", претензии которой "не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России".
"Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая напрямую запрещена Конституцией РФ", – написал главред "Эха Москвы".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии по информации на 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.
Российское оборонное ведомство признало потери российской армии в Украине только 27 февраля, когда, по данным украинских властей, речь шла уже о 4,3 тыс. уничтоженных оккупантов из РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.