Венедиктов сообщил, что "Эхо Москвы" отключили от эфира. На сайте радиостанции войну в Украине называли войной

Незадолго до этого Венедиктов писал, что претензии генпрокуратуры РФ к "Эху Москвы", а также к телеканалу "Дождь" связаны с информированием о вторжении России в Украину, которое российские власти запрещают называть войной и утверждают, что речь идет о "специальной операции по защите ДНР и ЛНР". Генпрокуратура требовала от Роскомнадзора "немедленно" отключить оба массмедиа.

На сайте "Эха Москвы" российское вторжение в Украину называли "войной". Сейчас упоминание об этом с сайта убирается.

Венедиктов заявил, что редакция радиостанции "категорически несогласна с представлением генпрокуратуры", претензии которой "не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России".

"Редакция будет оспаривать в судах это решение. Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, которая напрямую запрещена Конституцией РФ", – написал главред "Эха Москвы".