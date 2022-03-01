"Наша паства больше не желает слышать это имя". Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла

"24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации без объявления войны вероломно вторглись на территорию Украины. Сумская епархия, охватывающая часть Сумской области, является приграничной, и потому на территорию нашей епархии пришелся один из самых страшных ударов российской армии. Наносятся удары по жилым кварталам, гибнут ни в чем не повинные мирные жители. В эту страшную минуту испытаний мы высказываем полную поддержку нашей Родине – Украине. Мы возносим молитвы за украинскую государственную власть, за Вооруженные силы Украины и за всех, кто сегодня с оружием в руках встал на защиту Украины", – подчеркнули подписанты заявления.

Духовенство отмечает, что "уже в первый день войны митрополит Киевский Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в которых однозначно осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить это кровавое безумие".

"При этом мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни патриарх московский Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти. В своем обращении от 24 февраля патриарх Кирилл лишь призвал "все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей". Таким образом, сама война здесь не осуждена. Вероломное вторжение российской армии в Украину не только не осуждено, но даже и не названо", – сказано в заявлении.

Представители УПЦ заявили, что "в этой тяжелой ситуации, руководствуясь велением нашей пастырской совести, мы приняли решение прекратить поминовение московского патриарха Кирилла за богослужениями". "Это решение продиктовано также и требованиями нашей паствы, которая не желает больше слышать в наших храмах имя патриарха Кирилла", – сообщили подписанты обращения.