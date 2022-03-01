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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наша паства больше не желает слышать это имя". Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла

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Клирики Сумской епархии УПЦ МП отказались упоминать предстоятеля РПЦ Кирилла
Клирики Сумской епархии УПЦ МП отказались упоминать предстоятеля РПЦ Кирилла
Фото: portal-pravoslavie.sumy.ua

Представители Сумской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата "приняли решение прекратить поминовение московского патриарха Кирилла за богослужениями". Заявление опубликовано на сайте Сумской епархии УПЦ МП 1 марта.

"24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации без объявления войны вероломно вторглись на территорию Украины. Сумская епархия, охватывающая часть Сумской области, является приграничной, и потому на территорию нашей епархии пришелся один из самых страшных ударов российской армии. Наносятся удары по жилым кварталам, гибнут ни в чем не повинные мирные жители. В эту страшную минуту испытаний мы высказываем полную поддержку нашей Родине – Украине. Мы возносим молитвы за украинскую государственную власть, за Вооруженные силы Украины и за всех, кто сегодня с оружием в руках встал на защиту Украины", – подчеркнули подписанты заявления.

Духовенство отмечает, что "уже в первый день войны митрополит Киевский Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в которых однозначно осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить это кровавое безумие".

"При этом мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни патриарх московский Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти. В своем обращении от 24 февраля патриарх Кирилл лишь призвал "все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей". Таким образом, сама война здесь не осуждена. Вероломное вторжение российской армии в Украину не только не осуждено, но даже и не названо", – сказано в заявлении.

Представители УПЦ заявили, что "в этой тяжелой ситуации, руководствуясь велением нашей пастырской совести, мы приняли решение прекратить поминовение московского патриарха Кирилла за богослужениями". "Это решение продиктовано также и требованиями нашей паствы, которая не желает больше слышать в наших храмах имя патриарха Кирилла", – сообщили подписанты обращения.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, РПЦ, УПЦ МП, Онуфрий, агрессия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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