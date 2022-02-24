Глава УПЦ МП Онуфрий призвал Путина прекратить войну и поддержал украинскую армию

"Случилось беда. К величайшему сожалению, Россия начала военные действия против Украины, и в это судьбоносное время призываю вас не впадать в панику, быть мужественными и проявить любовь к своей Родине и друг к другу. Призываю вас прежде всего к усиленной покаянной молитве за Украину, за наше войско и наш народ, прошу забыть взаимные распри и недоразумения и объединиться любовью к Богу и нашей Родине. В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, стоящим на страже, оберегающим и защищающим нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и хранит!" – подчеркнул Онуфрий.
Он призвал президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия в Украине.
"Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы вышли из днепровской купели крещения, и война между этими народами – это повторение греха Каина, который по зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей. Призываю всех к здравому смыслу, который учит нас решать свои земные проблемы во взаимном диалоге и взаимном понимании, и искренне надеюсь, что Бог простит нам наши грехи и мир Божий воцарится на нашей земле и во всем мире!" – резюмировал глава УПЦ МП.
Около 5.00 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов.
Около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Россия применяет реактивные системы залпового огня "Град".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
В Украине есть жертвы среди военнослужащих и гражданских. Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. Известно, что украинские силы сбили семь российских самолетов и несколько вертолетов. Также известно о захваченных в плен оккупантах.