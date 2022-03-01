Для граждан России создали сайт со статистикой военных преступлений и потерь армии РФ в Украине

Для россиян создали сайт с информацией о потерях российских оккупационных войск в Украине Фото: EPA

На веб-ресурсе объясняется, что происходит в Украины, а также предоставляются контакты для получения информации о судьбе пропавших без вести российских военных.

На сайте опубликована статистика потерь российской армии, а также военных преступлений в отношении мирного населения Украины: количество погибших и раненых, доказательства обстрелов жилых домов. Также на сайте размещены материалы по мировым акциям в поддержку Украины.

Кроме того, на платформе россияне смогут найти телефоны горячей линии для поиска российских солдат и офицеров, которые были отправлены на так называемые учения на территорию Украины.

По словам разработчиков, сайт устойчив на случай попыток его блокировки со стороны страны-агрессора. Первая версия сайта написана на созданной российскими разработчиками платформе Tilda и может быть недоступна на телефонах украинских мобильных операторов. Сайт полностью доступен в мобильной и стационарной версиях для всех пользователей на территории Российской Федерации.

“Бросайте ссылку на russkiykorabl.info в комментарии. Распространяйте в соцсетях. Шлите знакомым. Отправляйте в СМИ", – призвали в агентстве.