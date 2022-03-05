Госдума приняла закон об уголовной ответственности за "фейки" о российской армии. Западные медиа начали приостанавливать работу в РФ

Решение было принято единогласно.
"Есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши вооруженные силы, понести наказание, причем очень жесткое", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Из цитаты Володина следует, что принятие закона связано с нападением России на Украину. Потому что он сказал, что если бы РФ не развязала войну в Украине (он употребил фразу "не начала специальную военную миротворческую операцию"), то "началась бы война, развязанная НАТО, на территории Украины, в первую очередь – на линии соприкосновения с "ДНР" и "ЛНР".
В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если повлекло тяжкие последствия, – до 15 лет.
Кроме того, депутаты усилили ответственность за публичные действия, "направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", и за такие же действия, если они сопровождались призывами к проведению несанкционированных публичных акций.
Документ в тот же день одобрил Совет Федерации и подписал президент РФ Владимир Путин, сообщило "Радио Свобода". Оно отметило, что пока неясно, что будет считаться "фейками" по новому закону. Ранее Генпрокуратура России потребовала называть боевые действия в Украине не "войной" или "российским вторжением", а "специальной операцией", а также использовать только официальные источники при ее освещении (в том числе в материалах о потерях или жертвах среди мирных жителей).
Reuters написало, что после принятия этого закона многие мировые СМИ заявили, что приостанавливают работу в России, чтобы защитить своих журналистов. В частности, прекратить вещание в России решили британская телерадиокомпания BBC, американские каналы CNN и CBS News, американское агентство Bloomberg.
Еще до принятия нового закона в РФ заблокировали десятки российских, американских и украинских СМИ. Среди них – "Настоящее время", "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", "Радио Свобода, "Голос Америки", "Украинская правда", "ГОРДОН", "Интерфакс-Украина", "Укринформ" и другие. Ряд изданий, в частности "Дождь" и Znak.com, уже сообщили о приостановке своей работы. Перед этим Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", пригрозил штрафами (до 5 млн руб., то есть 1,2 млн грн) и блокировкой. 4 марта стало известно, что на территории РФ заблокировали соцсети Twitter и Facebook.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Но 4 марта полиция сообщила, что только в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские. Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.