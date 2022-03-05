Госдума приняла закон об уголовной ответственности за "фейки" о российской армии. Западные медиа начали приостанавливать работу в РФ

Решение было принято единогласно.

"Есть возможность, что уже буквально завтра его нормы прямого действия заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие наши вооруженные силы, понести наказание, причем очень жесткое", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Из цитаты Володина следует, что принятие закона связано с нападением России на Украину. Потому что он сказал, что если бы РФ не развязала войну в Украине (он употребил фразу "не начала специальную военную миротворческую операцию"), то "началась бы война, развязанная НАТО, на территории Украины, в первую очередь – на линии соприкосновения с "ДНР" и "ЛНР".

В соответствии с принятыми поправками публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если нарушение закона было совершено с использованием служебного положения, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если повлекло тяжкие последствия, – до 15 лет.

Кроме того, депутаты усилили ответственность за публичные действия, "направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", и за такие же действия, если они сопровождались призывами к проведению несанкционированных публичных акций.

Документ в тот же день одобрил Совет Федерации и подписал президент РФ Владимир Путин, сообщило "Радио Свобода". Оно отметило, что пока неясно, что будет считаться "фейками" по новому закону. Ранее Генпрокуратура России потребовала называть боевые действия в Украине не "войной" или "российским вторжением", а "специальной операцией", а также использовать только официальные источники при ее освещении (в том числе в материалах о потерях или жертвах среди мирных жителей).

Reuters написало, что после принятия этого закона многие мировые СМИ заявили, что приостанавливают работу в России, чтобы защитить своих журналистов. В частности, прекратить вещание в России решили британская телерадиокомпания BBC, американские каналы CNN и CBS News, американское агентство Bloomberg.

Еще до принятия нового закона в РФ заблокировали десятки российских, американских и украинских СМИ. Среди них – "Настоящее время", "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", "Радио Свобода, "Голос Америки", "Украинская правда", "ГОРДОН", "Интерфакс-Украина", "Укринформ" и другие. Ряд изданий, в частности "Дождь" и Znak.com, уже сообщили о приостановке своей работы. Перед этим Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только "данные из официальных российских источников", пригрозил штрафами (до 5 млн руб., то есть 1,2 млн грн) и блокировкой. 4 марта стало известно, что на территории РФ заблокировали соцсети Twitter и Facebook.