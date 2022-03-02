В Беларуси заблокировали сайт "ГОРДОН"

Также под блокировку попал украинский сайт "Обозреватель".

В ведомстве утверждают, что эти издания нарушили ст. 38 закона "О средствах массовой информации" и распространяли "экстремистские материалы".

О каких именно материалах идет речь, министерство не уточнило.

Но в этом же сообщении отмечается, что в последнее время некоторые социальные сети и мессенджеры активно используются для продвижения "недостоверной и фейковой информации" о событиях в Украине, пропаганды войны и призывов к незаконным действиям.

В ведомстве призвали граждан Беларуси пользоваться информацией из официальных источников.

Ранее на этой неделе сайт "ГОРДОН" и еще несколько украинских и российских изданий заблокировали в России.

Как отмечало "Радио Свобода", ряд СМИ получили письма от Роскомнадзора, в которых он требовал называть войну России против Украины не войной, а "специальной операцией", не употреблять слова "нападение", "вторжение" и "объявление войны". Кроме того, Роскомнадзор требовал от СМИ не рассказывать правду об обстрелах украинских жилых кварталов, больниц и детсадов российскими военными и гибели мирных жителей, поскольку она якобы не соответствует действительности.

Подобные заявления делал и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко. 1 марта на совещании с членами Совета безопасности Беларуси он заявил, что президент России якобы поставил перед военными задачу "работать хирургически" – "так, чтобы ни в коем случае не пострадало гражданское население" – и что информация о больших потерях со стороны российских войск – это фейки, сообщается на его сайте.