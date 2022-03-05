"Так выглядит "русский мир". Глава Луганской ОГА показал обстрелянный оккупантами детский сад

Еще 10 дней назад в этом детсаду играли дети, написал Гайдай Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"10 дней назад здесь бегали, играли наши детки. Был мир – настоящий. А так выглядит "русский мир", – написал чиновник.

Гайдай не уточнил, когда именно был поврежден этот детсад. 3 марта он сообщал об обстреле Лисичанска и Северодонецка, в ходе которого под огнем оказались магазин, жилой дом и пивзавод в Лисичанске, а также жилые дома, газопровод и детский сад в Северодонецке.