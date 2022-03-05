Кулеба и Блинкен встретились на границе Польши и Украины. Говорили о санкциях против РФ и защите неба

Блинкен и Кулеба согласовали шаги "по усилению обороны Украины от варварских действий России в воздухе", сообщили в МИД Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Глава украинской дипломатии прибыл на место переговоров с украинской стороны, а его американский коллега – со стороны Польши. Ключевыми темами разговора стали дальнейшие болезненные санкции против России, поставка дополнительного оружия для защиты Украины, изоляция России от мира за ее агрессию против нашего государства", – сообщили в МИД.

Блинкен "выразил восхищение" действиями украинского народа, главы государства Владимира Зеленского, Вооруженных сил Украины по противодействию российской агрессии, говорится в релизе.

Собеседники говорили о срочном усилении оборонных возможностей Украины, в том числе о защите неба от российской авиации и ракет, которыми бомбят украинские города. Блинкен и Кулеба согласовали шаги "по усилению обороны Украины от варварских действий России в воздухе", а также обсудили "способы обеспечения эффективности санкций против России и закрытия любых возможных путей их обхода", сообщили в МИД.

"Украина победит в этой войне, потому что украинцы поднялись на народную войну за свою землю и правда на нашей стороне. Вопрос в цене победы. Если партнеры продолжат действовать решительно, увеличивать экономическое и политическое давление на РФ, оказывать необходимое нам оружие, цена будет ниже для Украины. Это спасет много жизней", – подчеркнул Кулеба.