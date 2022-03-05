Кулеба и Блинкен встретились на границе Польши и Украины. Говорили о санкциях против РФ и защите неба

"Глава украинской дипломатии прибыл на место переговоров с украинской стороны, а его американский коллега – со стороны Польши. Ключевыми темами разговора стали дальнейшие болезненные санкции против России, поставка дополнительного оружия для защиты Украины, изоляция России от мира за ее агрессию против нашего государства", – сообщили в МИД.
Блинкен "выразил восхищение" действиями украинского народа, главы государства Владимира Зеленского, Вооруженных сил Украины по противодействию российской агрессии, говорится в релизе.
Собеседники говорили о срочном усилении оборонных возможностей Украины, в том числе о защите неба от российской авиации и ракет, которыми бомбят украинские города. Блинкен и Кулеба согласовали шаги "по усилению обороны Украины от варварских действий России в воздухе", а также обсудили "способы обеспечения эффективности санкций против России и закрытия любых возможных путей их обхода", сообщили в МИД.
"Украина победит в этой войне, потому что украинцы поднялись на народную войну за свою землю и правда на нашей стороне. Вопрос в цене победы. Если партнеры продолжат действовать решительно, увеличивать экономическое и политическое давление на РФ, оказывать необходимое нам оружие, цена будет ниже для Украины. Это спасет много жизней", – подчеркнул Кулеба.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.