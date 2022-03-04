Если Путин хотел изолировать Россию, его план удался – Блинкен

Блинкен: Трудно представить, что план Путина предусматривал вдохновенную обороны украинского народа, усиление солидарности между НАТО и ЕС, объединение мира в противостоянии Москве Фото: EPA

"Вчера Путин сказал, что так называемая "спецопераци" проходит "в соответствии с планом. Трудно представить, что этот план предусматривает вдохновенную обороны украинского народа, усиление солидарности между НАТО и ЕС, объединение мира в противостоянии Москве, а также беспрцедентное количество компаний, которые разорвался свои связи с Россией", – отметил глава Госдепартамента.

Блинкен добавил, что если в этом заключался план Путина, – "тогда он работает".

"Россия никогда не было настолько изолированной, мы никогда не были настолько едины", – заключил Блинкен.