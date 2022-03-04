Европейский инвестиционный банк одобрил немедленное предоставление Украине €668 млн финансовой помощи

Финансовая помощь от ЕИБ будет доступна в течение нескольких дней Фото: depositphotos.com

Финансовая поддержка является частью программы EIB Ukraine Solidarity Urgent Response.

"Дополнительная финансовая и техническая поддержка для Украины, соседних стран и стран ЕС поможет справиться с ущербом, связанным с войной и притоком беженцев… Этот начальный пакет поддержки поможет украинской власти удовлетворить самые неотложные финансовые потребности, включая закупку продуктов питания, медицинского обеспечения и топлива для граждан. Немедленная поддержка будет доступна в течение нескольких дней", – говорится в заявлении.

Также в ЕИБ согласовали дальнейшие инициативы в рамках чрезвычайного пакета солидарности для Украины. К ним относятся: