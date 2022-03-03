Фонд и предприятия Ахметова доставят гуманитарную помощь украинцам

"Помощь будет доставляться из Европы по железной дороге (хаб уже организован в Польше). Речь идет прежде всего о продуктах питания", – заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

В релизе сказано, что первые поставки будут организованы из Нидерландов, Германии, Румынии, Италии. В Польше будет организован хаб для консолидации помощи и отправки в Украину. Примут ее в Днепре и Запорожье.

Ахметов после начала полномасштабного вторжения сообщил, что выделит 150 млн грн на медикаменты и помощь Киеву. 2 марта фонд проинформировал, что отправит в Киев 100 тыс. продуктовых наборов, которые распределят между женщинами с детьми и пенсионерами, а также передаст Минздраву 63 тыс. гемоконтейнеров для сбора донорской крови.