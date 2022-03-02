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КИЕВ

Фонд Ахметова отправит в Киев 100 тыс. продуктовых наборов

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Россия несколько дней обстреливает украинские города (на фото 28 февраля, жители Киева прячутся от обстрелов в метро)
Россия несколько дней обстреливает украинские города (на фото – 28 февраля, жители Киева прячутся от обстрелов в метро)
Фото: ЕРА

Благотворительный фонд украинского бизнесмена Рината Ахметова передает 100 тыс. продуктовых наборов в Киев. Об этом пресс-служба фонда проинформировала в Facebook.

"Фонд Рината Ахметова передаст гуманитарному штабу столицы Украины 100 тыс. продуктовых наборов выживания. Первые 10 тыс. наборов будут отгружены уже на этой неделе. Их распределят между пенсионерами и женщинами с детьми. Также гуманитарная помощь будет направлена в Донецкую и Запорожскую области и другие регионы, где ситуация является наиболее сложной", – сообщили в фонде. 

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/7375275802513248

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы украинских городов. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Как говорил Зеленский, Киев для России – ключевая цель. "Они хотят взломать нашу национальную государственность. Потому столица постоянно под угрозой. Только за сегодня совершены уже три ракетно-бомбовых удара. Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить город без света. Мы не дали им сломать оборону столицы. И они засылают к нам диверсантов – постоянно, сотнями. Всех-всех их обезвреживаем", – заявил Зеленский 28 февраля вечером. 

Теги: Киев, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, дети, война России против Украины, женщины
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