Фонд Ахметова отправит в Киев 100 тыс. продуктовых наборов

"Фонд Рината Ахметова передаст гуманитарному штабу столицы Украины 100 тыс. продуктовых наборов выживания. Первые 10 тыс. наборов будут отгружены уже на этой неделе. Их распределят между пенсионерами и женщинами с детьми. Также гуманитарная помощь будет направлена в Донецкую и Запорожскую области и другие регионы, где ситуация является наиболее сложной", – сообщили в фонде.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы украинских городов. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Как говорил Зеленский, Киев для России – ключевая цель. "Они хотят взломать нашу национальную государственность. Потому столица постоянно под угрозой. Только за сегодня совершены уже три ракетно-бомбовых удара. Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить город без света. Мы не дали им сломать оборону столицы. И они засылают к нам диверсантов – постоянно, сотнями. Всех-всех их обезвреживаем", – заявил Зеленский 28 февраля вечером.