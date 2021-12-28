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#РАКНЕВИРОК: Фонд Рината Ахметова продолжает собирать вдохновляющие истории побед над болезнью

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Этери Жданова из Киева в свои 67 лет успела побывать в трех ролях онкопациентки, дочери онкопациентки и матери онкопациентки
Этери Жданова из Киева в свои 67 лет успела побывать в трех ролях – онкопациентки, дочери онкопациентки и матери онкопациентки
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова совместно с журналом VOGUE при поддержке ЦУМ Киев продолжает реализовывать фотопроект #РАКНЕВИРОК. Его главная задача на примере реальных историй героинь показать, что жизнь после диагноза возможна, а рак точно можно победить.

"#РАКНЕВИРОК Фонда Рината Ахметова стал логическим продолжением программы "РАК ИЗЛЕЧИМ", которую Фонд запустил в 2008 году. Она стала первой и самой масштабной в Украине программой по оказанию помощи взрослым онкологическим больным. Речь идет о закупках диагностического оборудования в онкологические клиники Украины, закупке оборудования для проведения сложных операций, о запуске мобильной женской консультации и многом другом. Благодаря этой программе Фонд помог выжить одному миллиону жителей страны. К современному диагностическому оборудованию, предоставленному Фондом Рината Ахметова медучреждениям страны, имеет доступ почти четверть жителей Украины", – говорит член наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Своей историей в рамках проекта #РАКНЕВИРОК поделилась Этери Жданова из Киева. Женщина рассказывает, что в свои 67 лет она успела побывать в трех ролях – онкопациентки, дочери онкопациентки и матери онкопациентки.

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Фото: akhmetovfoundation.org

"У моей мамы был колоректальный рак. В 2010 году, когда мне было 56, у меня обнаружили рак щитовидной железы. А через четыре года рак молочной железы обнаружили у моей дочери, когда ей было 25 лет", – вспоминает женщина. 

Несмотря на серьезные вызовы, Этери Жданова смогла найти выход из сложной ситуации. 

"Когда у моей дочери обнаружили рак молочной железы, то я стала активно интересоваться реабилитацией онкопациентов. И в тот момент я убедилась, что такой вид помощи в нашей стране фактически отсутствует. Поэтому в 61 год я поступила в университет, чтобы освоить специальность "физическая реабилитация", а темой моей дипломной работы стала "Физическая реабилитация при раке молочной железы", – делится женщина.

Таким образом, Этери стала специалистом по физической реабилитации. Кроме того, женщина стала активно заниматься спортом. Недавно она стала победителем международного этапа Кубка мира по скандинавской ходьбе, а сейчас руководит Академией обучения в Украинской ассоциации скандинавской ходьбы.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Кроме вдохновляющих историй о преодолении болезни, проект #РАКНЕВИРОК стал площадкой для лучших онкологов и психологов страны, которые помогут женщинам справиться с первым шоком от поставленного диагноза, принять его и начать борьбу с недугом. Также проект призван напоминать украинкам, что очень важно регулярно обследоваться, ведь рак может коснуться каждого, а ранняя диагностика и правда спасает жизнь и здоровье.  В частности, в одном из эфиров проекта онкогинеколог Ольга Белодед отметила, что для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии нужно не так уж и много усилий. Главное – регулярная профилактика.

"Например, для некоторых видов рака есть скрининговые программы, позволяющие выявить проблему на уровне предраковой патологии. То есть тогда, когда мы можем предотвратить проблему еще до ее развития", – сказала онкогинеколог.

Недавно к проекту присоединился известный фотограф Григорий Веприк (Gate Agency). Он будет делать индивидуальные фотосессии героинь, которые вступили в схватку с болезнью и победили ее.

Фонд собирает для проекта #РАКНЕВИРОК истории украинок, победивших рак. Оставить вашу историю можно здесь.

Вы также можете посмотреть промо-ролик проекта #РАКНЕВИРОК, в котором героини делятся собственным опытом борьбы с онкозаболеваниями.

Теги: здоровье, помощь, реабилитация, Фонд Рината Ахметова, онкология, болезнь, диагноз, Наталья Емченко
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