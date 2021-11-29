От рака умер 41-летний креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло

"Более двух лет Вирджил отважно боролся с редкой агрессивной формой рака – сердечной ангиосаркомой. С момента постановки диагноза в 2019 году он решил выдержать свою битву без огласки, пройдя множество сложных процедур, при этом руководил несколькими важными учреждениями в сфере моды, искусства и культуры", – говорится в заявлении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Абло родился 30 сентября 1980 года в США в семье эмигрантов из Ганы. В 2013 году он основал собственный бренд одежды Off-White.

В марте 2018 года Абло стал художественным руководителем мужской одежды бренда Louis Vuitton. Дизайнер входит в сотню ста самых влиятельных людей в мире по версии американского издания Time (2018).

У дизайнера остались жена и двое детей.