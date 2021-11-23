Умер дирижер Национальной оперы Украины Власенко

Фото: Ksenia Orlova / Національна опера України імені Т. Г. Шевченка / Facebook

Власенко было 83 года Фото: Ksenia Orlova / Національна опера України імені Т. Г. Шевченка / Facebook

"Ушел в другой мир один из лучших дирижеров современности – Аллин Григорьевич Власенко… Три года назад Маэстро отметил 60-летний юбилей творческой деятельности. Вечная память!" – говорится в сообщении.

Летом 2021 года посетители оперы сообщали, что Власенко потерял сознание во время концерта. Среди зрителей врача не было, дирижера забрала "скорая".

Власенко – заслуженный деятель искусств УССР, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. В Национальной опере отмечали, что Власенко в 27 лет уже начал работать дирижером главного симфонического оркестра страны.

Среди его учеников – ведущие украинские дирижеры, семь заслуженных и пять народных артистов Украины.

С 1971 года начал работать в Киевском театре оперы и балета. В балетном и оперном репертуаре Власенко – более 50 спектаклей.