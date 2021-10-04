В Харькове состоялась премьера самой дорогой украинской оперы "Вышиваный. Король Украины"

Музыку для оперы написала композитор Алла Загайкевич, продюсером проекта является Александра Саенко. Главную роль исполнил украинский актер Владимир Козлов. Сюжет оперы посвящен эрцгерцогу Вильгельму фон Габсбург-Лотарингскому, известному как Василий Вышиваный. Премьера оперы готовилась четыре года.

Фото: Александр Шахматов

Всего в постановке задействовано около 200 артистов, а ее общая стоимость превышает 17 млн. грн. что делает ее самой дорогой оперой в Украине, отмечается в релизе, предоставленном пресс-службой театра интернет-изданию "ГОРДОН".

Во время представления на сцене была возведена трехъярусная алюминиевая конструкция с пандусом – ее вес составляет около 5 тонн, а стоимость превышает 2,3 млн грн. Одновременно на конструкции помещается около 60 актеров.

Идея создания этой декорации принадлежит режиссеру-постановщику оперы, генеральному директору и художественному руководителю Ивано-Франковского национального академического драматического театра им. Ивана Франка Ростиславу Держипольскому.

"Фигура Вышиваного напоминает, сколь циклична история, насколько события 1918-1920 годов в чем-то созвучны событиям в Украине сегодня. Вот это балансирование между государственностью и безгосударственностью, попытка защитить себя, реализоваться. Очень важная вещь, за которой мне крайне интересно наблюдать, – это принятие украинской идентичности. Это процесс крайне сложный, но и необыкновенно трогательный, он заставляет какие-то важные вещи переосмысливать, те или иные ценности принимать или же отметать", – прокомментировал работу над либретто Жадан.

По словам писателя, при этом Вышиваного не стоит подвергать излишней героизации.

"Был ли он хорошим политиком? Вряд ли. Было ли его увлечение Украиной в какой-то степени экзотизированным? Возможно. Допускал ли он ошибки. О, наверняка. Но более трех десятилетий, до самой смерти, он не предавал свою мечту о становлении Украины, искал различные способы ее реализации, пусть и не всегда удачные. Это делает его достойным как минимум изучения и внимания. Кстати, такие сюжеты неплохо бы привлекали подростков к изучению истории. Биография Вышиваного невероятна, чего там только нет: любовь, интриги, деньги, большая политика, войны, религия, проблемы с родителями", – подчеркнул он.

аа