Бульвар Шоубиз
 
04 октября, 2021
 
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В Харькове состоялась премьера самой дорогой украинской оперы "Вышиваный. Король Украины"

Пятитонная многоярусная конструкция на сцене театра идея режиссера Держипольского
Пятитонная многоярусная конструкция на сцене театра – идея режиссера Держипольского
Фото: Александр Шахматов

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Лысенко (Восток Опера)1 октября состоялась премьера авангардной оперы "Вышиваный. Король Украины" на либретто украинского писателя и музыканта Сергея Жадана. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

Музыку для оперы написала композитор Алла Загайкевич, продюсером проекта является Александра Саенко. Главную роль исполнил украинский актер Владимир Козлов. Сюжет оперы посвящен эрцгерцогу Вильгельму фон Габсбург-Лотарингскому, известному как Василий Вышиваный. Премьера оперы готовилась четыре года.

Фото: Александр Шахматов
Фото: Александр Шахматов

Всего в постановке задействовано около 200 артистов, а ее общая стоимость превышает 17 млн. грн. что делает ее самой дорогой оперой в Украине, отмечается в релизе, предоставленном пресс-службой театра интернет-изданию "ГОРДОН".

Во время представления на сцене была возведена трехъярусная алюминиевая конструкция с пандусом – ее вес составляет около 5 тонн, а стоимость превышает 2,3 млн грн. Одновременно на конструкции помещается около 60 актеров.

Идея создания этой декорации принадлежит режиссеру-постановщику оперы, генеральному директору и художественному руководителю Ивано-Франковского национального академического драматического театра им. Ивана Франка Ростиславу Держипольскому.

"Фигура Вышиваного напоминает, сколь циклична история, насколько события 1918-1920 годов в чем-то созвучны событиям в Украине сегодня. Вот это балансирование между государственностью и безгосударственностью, попытка защитить себя, реализоваться. Очень важная вещь, за которой мне крайне интересно наблюдать, – это принятие украинской идентичности. Это процесс крайне сложный, но и необыкновенно трогательный, он заставляет какие-то важные вещи переосмысливать, те или иные ценности принимать или же отметать", – прокомментировал работу над либретто Жадан.

По словам писателя, при этом Вышиваного не стоит подвергать излишней героизации. 

"Был ли он хорошим политиком? Вряд ли. Было ли его увлечение Украиной в какой-то степени экзотизированным? Возможно. Допускал ли он ошибки. О, наверняка. Но более трех десятилетий, до самой смерти, он не предавал свою мечту о становлении Украины, искал различные способы ее реализации, пусть и не всегда удачные. Это делает его достойным как минимум изучения и внимания. Кстати, такие сюжеты неплохо бы привлекали подростков к изучению истории. Биография Вышиваного невероятна, чего там только нет: любовь, интриги, деньги, большая политика, войны, религия, проблемы с родителями", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/operavyshyvaniy/videos/236006091824929/

аа

Теги: Харьков, Сергей Жадан, опера
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