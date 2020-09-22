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Впервые за 145 лет. Украинка станет первой женщиной-дирижером оперного фестиваля в Германии

Дирижера Оксану Лынив пригласили дирижировать новой постановкой оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец" в немецком городе Байройте.

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Лынив: Нет слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую
Лынив: Нет слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую
Фото: Oksana Lyniv - conductor / Facebook

Украинка Оксана Лынив за 145 лет станет первой женщиной-дирижером в истории оперного фестиваля, основанного композитором Рихардом Вагнером. Информация об этом опубликована на странице Лынив в Facebook 21 сентября.

Она будет дирижировать новой постановкой оперы Вагнера "Летучий голландец" на открытии фестиваля в 2021 году.

"Нет слов, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую. Это очень волнительно и ответственно одновременно! Такое приглашение – большая честь для меня", – написала Лынив.

По информации сайта Оperawire, Лынив стала первой женщиной-дирижером, которая была назначена главным дирижером Грацской оперы и Грацского филармонического оркестра.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2758086117780640&id=1686502611605668

Байройтский фестиваль основан в 1876 году Вагнером. Фестиваль проводится ежегодно летом, на нем исполняются музыкальные драмы композитора в специально построенном театре.

Теги: Германия, Украина, музыка, опера, композитор
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