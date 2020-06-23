Барселонская опера Liceu устроила концерт для 2292 растений
Музыканты Барселонской оперы Liceu впервые после объявления карантина вышли на сцену театра, чтобы выступить перед растениями, которые были расставлены в зале на зрительских местах. Видео концерта обнародовано на YouTube-канале театра. Музыканты исполнили для 2292 растений миниатюру "Хризантемы" итальянского оперного композитора Джакомо Пуччини. В релизе концерта сообщается, что растения были взяты из питомника, а после концерта музыканты вручили их работникам здравоохранения. По замыслу организаторов выступления, концерт для растений должен показать, насколько артистам важно присутствие зрителей в зале.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.