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27 сентября, 2021
 
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Украинская оперная дива Виктория Булеева стала первой украинкой, которая приняла участие в проекте "Голос" в Казахстане

 
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Виктория Булеева спела на казахском
Виктория Булеева спела на казахском
Фото: Виктория Булеева / Facebook

К 22-летней украинке Виктории Булеевой повернулись трое звездных экспертов: певец и участник популярной казахстанской группы "МузАРТ" Сакен Майгазиев, оперная певица Майра Мухаммедкызы, а также Алем – солист известной музыкальной группы, в стиле k-pop Ninety One. Cюжет о певице из Украины в опубликован в YouTube проекта.

Члены жюри в своих отзывах рассказали, что поражены не только голосом украинской артистки, но и ее внешностью – золотой образ не оставил никого равнодушным.

На слепых прослушиваниях Булеева исполнила всемирно известную композицию группы Evanescence – Bring me to life – в стиле рок-Оперы. Украинка взывала овации у публики и членов жюри.

Свое выступление Виктория посвятила маме, которая всегда в нее верила и хотела, чтобы талант дочери был высоко оценен. Девушка исполнила легендарную композицию одного из членов жюри – Сакена Майгазиева – "Асыл Ана" , что в переводе "Благородная мать". Таким образом певица почтила и казахскую культуру, и выразила чувства к матери. 

Каждый судья хотел видеть оперную диву в своей команде, но в итоге исполнительница выбрала в качестве наставника оперную певицу Майру Мухаммедкызы.

ВИДЕО
The Voice of Qazaqstan / YouTube
Теги: Украина, музыка, Казахстан, опера, Голос країни, певица, жюри, Виктория Булеева
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