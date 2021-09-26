  Украинская оперная дива Виктория Булеева стала первой украинкой, которая приняла участие в проекте "Голос" в Казахстане

Члены жюри в своих отзывах рассказали, что поражены не только голосом украинской артистки, но и ее внешностью – золотой образ не оставил никого равнодушным.

На слепых прослушиваниях Булеева исполнила всемирно известную композицию группы Evanescence – Bring me to life – в стиле рок-Оперы. Украинка взывала овации у публики и членов жюри.

Свое выступление Виктория посвятила маме, которая всегда в нее верила и хотела, чтобы талант дочери был высоко оценен. Девушка исполнила легендарную композицию одного из членов жюри – Сакена Майгазиева – "Асыл Ана" , что в переводе "Благородная мать". Таким образом певица почтила и казахскую культуру, и выразила чувства к матери.

Каждый судья хотел видеть оперную диву в своей команде, но в итоге исполнительница выбрала в качестве наставника оперную певицу Майру Мухаммедкызы.

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